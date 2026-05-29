हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक में सिद्धारमैया युग का अंत! राज्यपाल ने मंजूर किया इस्तीफा, DK को कब मिलेगी कमान?

कर्नाटक में सिद्धारमैया युग का अंत! राज्यपाल ने मंजूर किया इस्तीफा, DK को कब मिलेगी कमान?

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 29 May 2026 09:27 AM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक में सिद्धारमैया युग का अंत! राज्यपाल ने मंजूर किया इस्तीफा, DK को कब मिलेगी कमान?

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 29 May 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कर्नाटक में सिद्धारमैया युग का अंत! राज्यपाल ने मंजूर किया इस्तीफा, DK को कब मिलेगी कमान?
कर्नाटक में सिद्धारमैया युग का अंत! राज्यपाल ने मंजूर किया इस्तीफा, DK को कब मिलेगी कमान?
इंडिया
NEET पेपर में एयरफोर्स की मदद का प्रस्ताव, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'नेवी सबमरीन का भी...'
NEET पेपर में एयरफोर्स की मदद का प्रस्ताव, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'नेवी सबमरीन का भी...'
इंडिया
भारत की छाती चौड़ी करने वाली कौन हैं मेजर अभिलाषा? जिन्हें UN देगा सम्मान, शहीदों को करेगा नमन
भारत की छाती चौड़ी करने वाली कौन हैं मेजर अभिलाषा? जिन्हें UN देगा सम्मान, शहीदों को करेगा नमन
इंडिया
सिद्धारमैया का इस्तीफा, DK की ताजपोशी, कर्नाटक कांग्रेस में पावर ट्रांसफर पर बीजेपी का निशाना, कहा- हाईएस्ट बिड वाला...
सिद्धारमैया का इस्तीफा, DK की ताजपोशी, पावर ट्रांसफर पर BJP का निशाना, कहा- हाईएस्ट बिड वाला...
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Attack on Lebanon: ईरान को फिर निशाना बना रहें Trump | Strait Of Hormuz
NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Sandeep Chaudhary | Iran Us War: ट्रंप की सनक करेगा अर्थव्यवस्था बर्बाद? | Donald Trump | Inflation
Bakrid Clash | Maharashtra: ईद की नमाज के बीच गूंजी हनुमान चालीसा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत की छाती चौड़ी करने वाली कौन हैं मेजर अभिलाषा? जिन्हें UN देगा सम्मान, शहीदों को करेगा नमन
भारत की छाती चौड़ी करने वाली कौन हैं मेजर अभिलाषा? जिन्हें UN देगा सम्मान, शहीदों को करेगा नमन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कॉकरोच जनता पार्टी पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'इससे यह बात तो साबित होती है कि...'
कॉकरोच जनता पार्टी पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'इससे यह बात तो साबित होती है कि...'
इंडिया
IMD Heavy Rain Alert: 3 दिन तक 15 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी! IMD का अलर्ट, दिल्ली, यूपी से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
3 दिन तक 15 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी! IMD का अलर्ट, दिल्ली, यूपी से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
आईपीएल 2026
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 7 Worldwide: दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन कमाई में दिखाई तेजी, वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
इंडिया
20 साल जेल, 34 करोड़ ब्लड मनी, सऊदी से घर लौटा भारत का अब्दुल रहीम, मां से मिलते ही छलक पड़े आंसू
20 साल जेल, 34 करोड़ ब्लड मनी, सऊदी से घर लौटा भारत का अब्दुल रहीम, मां से मिलते ही छलक पड़े आंसू
ट्रेंडिंग
Viral Milkman Video: भैंस का नहीं, पैकेट वाला दूध बेच रहा था दूधवाला, वायरल वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा
भैंस का नहीं, पैकेट वाला दूध बेच रहा था दूधवाला, वायरल वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा
ऑटो
Best Pet Gadgets For Car: अपनी कार में पेट्स के लिए लगवा लें ये गैजेट, सफर पर कभी बोर नहीं होगा आपका बिल्ला
अपनी कार में पेट्स के लिए लगवा लें ये गैजेट, सफर पर कभी बोर नहीं होगा आपका बिल्ला
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget