हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासंसद में राहुल गांधी ने प्रदूषण का मुद्दा उठाया, कहा- 'सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर काम कर सकते हैं', किरेन रिजिजू ने दिया यह जवाब

संसद में राहुल गांधी ने प्रदूषण का मुद्दा उठाया, कहा- 'सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर काम कर सकते हैं', किरेन रिजिजू ने दिया यह जवाब

Parliament Winter Session: कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, 'हमारे देश के ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चपेट में हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 12 Dec 2025 03:15 PM (IST)
संसद के शीतलाकीन सत्र के 10वें दिन राहुल गांधी ने कहा, 'मैंने दिल्ली और मेजर सिटीज की बात की है. यह एक ऐसा इश्यू है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ आ सकती हैं. हमारे फ्यूचर का नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बच्चों को नुकसान हो रहा है, सांस नहीं ली जा रही है. मैने सुझाव दिया कि संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए.'

राहुल गांधी ने आगे कहा, 'आरोप प्रत्यारोप से हटकर सभी को आम सहमति से इस पर चर्चा करनी चाहिए. भविष्य का सवाल है. एक्सपर्ट की सलाह लेंगे और देश को दिखाएंगे कि हम मिलकर (सत्ता पक्ष और विपक्ष) काम कर सकते हैं.'

राहुल ने अमित शाह पर निशाना साधा

राहुल गांधी ने कहा, 'वंदे मातरम और SIR पर हमने तो सरकार की धज्जियां उड़ा दीं. आपने अमित शाह का चेहरा देखा, उन्होंने गाली तक दे दी सदन में. वह मेंटली डिस्टर्ब थे, दबाव में थे. वायु प्रदूषण पर ऐसा डिबेट नहीं होना चाहिए. यह नेशनल इमरजेंसी है.

राहुल गांधी ने कहा- भविष्य की चिंता करें

राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, 'मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम चर्चा को इस बात पर केंद्रित न करें कि हम क्या नहीं कर पाए और आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि सीधे इस बात पर ध्यान दें कि हम भविष्य में भारत की जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, हमें कौन से कदम उठाने होंगे.'

राहुल ने कहा- मेरा मानना ​​है कि हम एक-दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय, इस एक मुद्दे पर (प्रदूषण), जिस पर हम सहमत हैं, कोई असहमति नहीं है, चर्चा करें. चलिए, भारत की जनता के भविष्य के बारे में बात करते हैं.

किरेन रिजिजू ने दिया राहुल को जवाब

इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने पहले दिन से ही अपना रुख साफ कर दिया था कि हम सभी अहम मामलों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं. सरकार कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं से सुझाव लेने के लिए भी तैयार है.

Published at : 12 Dec 2025 03:15 PM (IST)
इंडिया
Assam CM: हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
इंडिया
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
स्पोर्ट्स
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
Gujarat Pull Collapse: गुजरात के वलसाड में पुल गिरने की भयानक तस्वीर आई सामने
Indigo Crisis: इंडिगो संकट पर DGCA की कार्रवाई ने पायलट के उड़ाए होश!, एक एक कर सब ससपेंड
थाईलैंड में पकड़े गए भगोड़े भाई, अब पुलिस के टॉर्चर से कैसे बचेंगे?
Trump का नया “Gold Card” धमाका! $1 Million में Green Card से भी Strong Residency
SGB ने फिर कर दिखाया! Gold Investment का असली Master | Paisa Live
