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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआदिवासी छात्रों से मिले राहुल गांधी, बोले- 'शिक्षा सबका अधिकार है'

आदिवासी छात्रों से मिले राहुल गांधी, बोले- 'शिक्षा सबका अधिकार है'

राहुल गांधी ने नासिक दौरै के दौरान आदिवासी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. जिसमें अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे छात्र भी शामिल थे.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 03 Sep 2026 07:46 AM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को महाराष्ट्र के नासिक दौरे के दौरान आदिवासी छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और कहा कि शिक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि भारत के हर छात्र का अधिकार है. प्रतिनिधिमंडल में अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे छात्र भी शामिल थे. राहुल गांधी ने कहा कि वंचित समुदायों के छात्रों की व्यवस्था द्वारा अनदेखी नहीं की जानी चाहिए.

'समस्याओं और मांगों को ध्यान से सुना'

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ''आज महाराष्ट्र के नासिक में मैंने आदिवासी छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे छात्र भी शामिल थे. मैंने उनकी समस्याओं और मांगों को ध्यान से सुना.''

उन्होंने कहा कि हर छात्र को पढ़ाई के लिए सम्मानजनक, सुरक्षित और अनुकूल माहौल पाने का अधिकार है. वंचित समुदायों के छात्रों की व्यवस्था द्वारा अनदेखी नहीं की जानी चाहिए. उन्हें व्यवस्था के सहयोग और हर संभव मदद की जरूरत है.

हर छात्र का अधिकार है

उन्होंने कहा, ''शिक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं है - यह भारत के हर छात्र का अधिकार है.'' छात्र विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. इनमें आदिवासियों के लिए बनाए गए आश्रम विद्यालयों की खराब स्थिति का मुद्दा भी शामिल था. 

आदिवासी आयुक्तालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक, 20 सालों के दौरान हुई 2,319 मौतों में करीब 65 फीसदी मामले शासकीय आश्रमशालाओं के हैं, जबकि करीब 34 फीसदी मौतें अनुदानित आश्रमशालाओं में हुई हैं. सबसे ज्यादा मौतें नासिक विभाग में दर्ज की गई हैं. यहां कुल मौतों का करीब 44 फीसदी हिस्सा सामने आया है. इस मुद्दे की गंभीरता देखते हुए राहुल गांधी ने इन छात्रों से मुलाकात की.

इनपुट-भाषा

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About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 03 Sep 2026 07:46 AM (IST)
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