आदिवासी छात्रों से मिले राहुल गांधी, बोले- 'शिक्षा सबका अधिकार है'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को महाराष्ट्र के नासिक दौरे के दौरान आदिवासी छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और कहा कि शिक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि भारत के हर छात्र का अधिकार है. प्रतिनिधिमंडल में अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे छात्र भी शामिल थे. राहुल गांधी ने कहा कि वंचित समुदायों के छात्रों की व्यवस्था द्वारा अनदेखी नहीं की जानी चाहिए.

'समस्याओं और मांगों को ध्यान से सुना'

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ''आज महाराष्ट्र के नासिक में मैंने आदिवासी छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे छात्र भी शामिल थे. मैंने उनकी समस्याओं और मांगों को ध्यान से सुना.''

नासिक, महाराष्ट्र में आज आदिवासी छात्र-छात्राओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे छात्र भी शामिल थे।



उनकी समस्याएं और मांगें ध्यान से सुनीं।



हर छात्र को पढ़ाई के लिए एक सम्मानजनक, सुरक्षित और अनुकूल माहौल मिलना उसका हक़ है। वंचित… pic.twitter.com/YaNx7M3M8f — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 2, 2026

उन्होंने कहा कि हर छात्र को पढ़ाई के लिए सम्मानजनक, सुरक्षित और अनुकूल माहौल पाने का अधिकार है. वंचित समुदायों के छात्रों की व्यवस्था द्वारा अनदेखी नहीं की जानी चाहिए. उन्हें व्यवस्था के सहयोग और हर संभव मदद की जरूरत है.

हर छात्र का अधिकार है

उन्होंने कहा, ''शिक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं है - यह भारत के हर छात्र का अधिकार है.'' छात्र विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. इनमें आदिवासियों के लिए बनाए गए आश्रम विद्यालयों की खराब स्थिति का मुद्दा भी शामिल था.

आदिवासी आयुक्तालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक, 20 सालों के दौरान हुई 2,319 मौतों में करीब 65 फीसदी मामले शासकीय आश्रमशालाओं के हैं, जबकि करीब 34 फीसदी मौतें अनुदानित आश्रमशालाओं में हुई हैं. सबसे ज्यादा मौतें नासिक विभाग में दर्ज की गई हैं. यहां कुल मौतों का करीब 44 फीसदी हिस्सा सामने आया है. इस मुद्दे की गंभीरता देखते हुए राहुल गांधी ने इन छात्रों से मुलाकात की.

इनपुट-भाषा

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