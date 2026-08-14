Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: CJI-NALSAR विवाद में BCI का अपने ही फैसले पर रोक, क्या Gen Z के दबाव का पड़ा असर?

Xप्लेन: CJI-NALSAR विवाद में BCI का अपने ही फैसले पर रोक, क्या Gen Z के दबाव का पड़ा असर?

क्या NALSAR विवाद में BCI के फैसले को वापस लेने के पीछे छात्रों के बढ़ते दबाव और सार्वजनिक आलोचना की भूमिका रही. यह सवाल उठ रहा है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 14 Aug 2026 08:54 AM (IST)
Preferred Sources

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने गुरुवार को अपने उस विवादित सर्कुलर में संशोधन कर दिया, जिसके तहत हैदराबाद स्थित NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के स्नातकों के एडवोकेट के रूप में नामांकन (Enrollment) पर रोक लगा दी गई थी. मूल आदेश जारी होने के कुछ घंटों बाद ही BCI ने नया बयान जारी कर स्पष्ट किया कि 2026 बैच के सभी छात्र अपनी पसंद की किसी भी राज्य बार काउंसिल में नामांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे.

BCI ने अपने बयान में कहा कि गहन विचार-विमर्श के बाद परिषद के सदस्यों की सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष निकला कि उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार NALSAR के अधिकांश छात्र निर्दोष हैं और न्यायपालिका के कथित अनादर से जुड़ी गतिविधियों में शामिल नहीं थे.

परिषद ने यह भी दावा किया कि कुछ विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुछ शिक्षक और बाहरी लोग छात्रों को उकसाने में शामिल थे. BCI ने कहा, "किसी भी छात्र को उसकी गलती के बिना सज़ा नहीं दी जाएगी."

यह घटनाक्रम उस समय सामने आया, जब BCI ने सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि वे NALSAR के 2026 बैच के किसी भी छात्र का अगले आदेश तक एडवोकेट के रूप में नामांकन न करें. इस फैसले की कानूनी समुदाय में व्यापक आलोचना हुई.

यह आदेश तब जारी किया गया था, जब NALSAR के कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया था. BCI ने विश्वविद्यालय से तीन दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी थी और उन छात्रों की पहचान करने को कहा था, जिन्होंने CJI के आमंत्रण के खिलाफ अभियान चलाया था.

5 पॉइंट्स में समझिए, BCI ने पहले रोक क्यों लगाई और फिर फैसला क्यों बदला

1. CJI के आमंत्रण के विरोध से विवाद शुरू हुआ

NALSAR के 2026 बैच के कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय से अनुरोध किया कि CJI न्यायमूर्ति सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि न बनाया जाए. BCI ने इसे न्यायपालिका के प्रति असम्मान के रूप में देखा.

2. पूरे बैच के नामांकन पर रोक लगा दी गई

BCI ने सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया कि 2026 बैच के किसी भी छात्र का एडवोकेट के रूप में नामांकन अगले आदेश तक न किया जाए. साथ ही विश्वविद्यालय से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई.


Xप्लेन: CJI-NALSAR विवाद में BCI का अपने ही फैसले पर रोक, क्या Gen Z के दबाव का पड़ा असर?

3. फैसले की व्यापक आलोचना हुई

वरिष्ठ वकीलों, कानून के छात्रों और कई कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि कुछ छात्रों के कथित कृत्य के लिए पूरे बैच को दंडित करना सामूहिक दंड (Collective Punishment) है, जो न्यायसंगत नहीं है.

4. BCI ने माना कि अधिकांश छात्र निर्दोष हैं

बाद में BCI ने संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा कि अधिकांश छात्र इस विवाद में शामिल नहीं थे और बिना गलती के किसी छात्र को सज़ा नहीं दी जाएगी.

5. रोक हटाई और छात्रों को राहत दी

BCI ने नामांकन पर लगी रोक वापस लेते हुए स्पष्ट किया कि 2026 बैच के सभी छात्र अपनी पसंद की किसी भी राज्य बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं. बाद में BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने भी कहा कि उपलब्ध तथ्यों और प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद 2026 बैच के खिलाफ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.

छात्रों की मुख्य मांगें क्या थीं?

BCI द्वारा रोक हटाए जाने के बाद भी विरोध करने वाले छात्रों का कहना था कि उनका विरोध न्यायपालिका का अपमान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से असहमति दर्ज कराने का प्रयास था. उनकी प्रमुख मांगें और चिंताएं थीं—

1. CJI की हालिया टिप्पणियों पर आपत्ति
छात्रों का कहना था कि CJI न्यायमूर्ति सूर्यकांत की कुछ टिप्पणियां, विशेषकर 'चलो संसद' प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियां, संवैधानिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रताओं के अनुरूप नहीं थीं.

2. दीक्षांत समारोह के संदेश को लेकर चिंता
छात्रों का मानना था कि ऐसे समय में CJI को मुख्य अतिथि बनाना विश्वविद्यालय की ओर से गलत संदेश देगा.


Xप्लेन: CJI-NALSAR विवाद में BCI का अपने ही फैसले पर रोक, क्या Gen Z के दबाव का पड़ा असर?

3. न्यायपालिका की जवाबदेही
छात्रों का कहना था कि न्यायपालिका का सम्मान करते हुए भी उसके फैसलों और टिप्पणियों पर लोकतांत्रिक तरीके से सवाल उठाना नागरिकों का अधिकार है.

4. अकादमिक स्वतंत्रता
उनका तर्क था कि विश्वविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण असहमति व्यक्त करना और आलोचनात्मक विचार रखना अकादमिक स्वतंत्रता का हिस्सा है.

क्या Gen Z के बढ़ते दबाव का असर पड़ा?

हाल के वर्षों में दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन से लेकर झारखंड के छात्र आंदोलनों तक, कई घटनाओं ने दिखाया है कि Gen Z अपने मुद्दों को लेकर पहले की तुलना में अधिक मुखर और संगठित हुआ है. सोशल मीडिया के साथ-साथ सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराना भी इस पीढ़ी की राजनीति और सक्रियता का हिस्सा बनता जा रहा है.

ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या NALSAR विवाद में BCI के फैसले को वापस लेने के पीछे छात्रों के बढ़ते दबाव और सार्वजनिक आलोचना की भूमिका रही. हालांकि, ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है कि BCI ने Gen Z के दबाव या किसी संभावित आंदोलन के डर से अपना फैसला बदला. BCI ने अपने संशोधित आदेश में केवल इतना कहा कि अधिकांश छात्र निर्दोष हैं और किसी निर्दोष छात्र को सज़ा नहीं दी जा सकती.

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह पूरे Gen Z का आंदोलन नहीं था. विरोध मुख्य रूप से NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कुछ छात्रों तक सीमित था. इसलिए इसे पूरे Gen Z या सभी कानून के छात्रों का आंदोलन कहना उचित नहीं होगा.

फिर भी, यह विवाद जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया. खासकर हाल ही में देशभर में हुए एक बड़े छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग की.

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "क्या मनन कुमार मिश्रा का इस्तीफा मांगने का समय आ गया है?"

वहीं, CJAR के प्रवक्ता सौरव दास ने X पर लिखा, "मनन कुमार मिश्रा के बारे में जिस तरह की गंभीर बातें सामने आ रही हैं, उसके बाद उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. एक स्वस्थ लोकतंत्र में जवाबदेही इसी तरह तय होती है."

BCI द्वारा नामांकन पर लगी रोक हटाए जाने के बाद सौरव दास ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, "युवाओं की एक और बड़ी जीत! लेकिन जवाबदेही की लड़ाई अभी जारी रहेगी."

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Hyderabad Explainer CJP CJI Suryakant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Xप्लेन: CJI-NALSAR विवाद में BCI का अपने ही फैसले पर रोक, क्या Gen Z के दबाव का पड़ा असर?
CJI-NALSAR विवाद में BCI का अपने ही फैसले पर रोक, क्या Gen Z के दबाव का पड़ा असर?
इंडिया
'युवाओं की एक और बड़ी जीत...' NALSAR विवाद पर सौरव दास
'युवाओं की एक और बड़ी जीत...' NALSAR विवाद पर सौरव दास
इंडिया
CJI-NALSAR विवाद: बार काउंसिल ने फैसला पलटा, दीपके करेंगे मनन मिश्रा के खिलाफ आंदोलन?
CJI-NALSAR विवाद: बार काउंसिल ने फैसला पलटा, दीपके करेंगे मनन मिश्रा के खिलाफ आंदोलन?
इंडिया
'परिवार उजड़ गए, अपनों को खो दिया...' विभाजन विभीषिका दिवस पर इमोशनल हुए पीएम मोदी
विभाजन विभीषिका दिवस पर इमोशनल हुए पीएम मोदी, कहा- 'अपनों को खो दिया'
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तानी बर्बरता के खिलाफ बड़ा फैसला, न टैक्स देगी और न बिल भरेगी PoK की जनता
Exclusive: पाकिस्तानी बर्बरता के खिलाफ बड़ा फैसला, न टैक्स देगी और न बिल भरेगी PoK की जनता
हरियाणा
अंबाला में गुरसिमरन सिंह मंड की गिरफ्तारी की मांग पर बवाल, पुलिस से झड़प
अंबाला में गुरसिमरन सिंह मंड की गिरफ्तारी की मांग पर बवाल, पुलिस से झड़प
बॉलीवुड
Batwara 1947 Box Office: पहले दिन 'आवारापन 2' से मात खा जाएगी सनी देओल की 'बंटवारा 1947', जानें- कितने करोड़ से करेगी ओपनिंग?
ओपनिंग डे पर 'आवारापन 2' से मात खा जाएगी 'बंटवारा 1947', जानें- कितने करोड़ से करेगी शुरुआत
क्रिकेट
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
इंडिया
'परिवार उजड़ गए, अपनों को खो दिया...' विभाजन विभीषिका दिवस पर इमोशनल हुए पीएम मोदी
विभाजन विभीषिका दिवस पर इमोशनल हुए पीएम मोदी, कहा- 'अपनों को खो दिया'
टेक्नोलॉजी
Fake UPI Apps For Discount : डिस्काउंट के चक्कर में आप भी तो यूज नहीं करते ये UPI ऐप्स? लग जाएगा चूना
डिस्काउंट के चक्कर में आप भी तो यूज नहीं करते ये UPI ऐप्स? लग जाएगा चूना
Home Tips
Window Weatherstripping Tips: खिड़की के किनारों से रिस रहा है पानी? 5 मिनट में ऐसे करें बंद
खिड़की के किनारों से रिस रहा है पानी? 5 मिनट में ऐसे करें बंद
ऑटो
बारिश में हेडलाइट्स पड़ गईं धुंधली? ये टिप्स आएंगी काम
बारिश में हेडलाइट्स पड़ गईं धुंधली? ये टिप्स आएंगी काम
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget