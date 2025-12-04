लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैरी बॉक्सर, जिसने इंदरप्रीत सिंह पैरी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी, उसका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. उसने गोल्डी बराड़ को धमकी दी है, जो पंजाब में आने वाले वक्त में गैंगवार की तरफ इशारा है. हैरी बॉक्सर ने ऑडियो मैसेज में कहा कि मैं हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूं. ये जो गोल्डी बराड़ बदमाश बनने की कोशिश कर रहा है. ये लॉरेंस भाई की किसी समय चप्पलें उठाया करता था. लॉरेंस भाई की चप्पलें साफ किया करता था. इसकी सामने आने की औकात तो है नहीं है ये तो पूरी दुनिया को पता है. ये किसी समय पर ट्रक चलाया करता था. इसको यहां तक पहुंचाने में लॉरेंस भाई का हाथ है. इससे अपने भाई का बदला नहीं लिया गया था, वह भी लॉरेंस भाई ने लिए था.

हैरी बॉक्सर ने ऑडियो मैसेज में आगे कहा कि गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ को सीपा भाई ने अस्पताल पहुंचाया था. गुरलाल पूरा दिन सीपा के घर होता था. उसकी मां के हाथ का खाना खाता था. गोल्डी ने भी तो लॉरेंस की मां के हाथ का खाना खाया है और बाद में उसी थाली में छेद कर दिया.

लड़ाई की शुरुआत तूने की थी और अंत हम करेंगे- हैरी बॉक्सर

गोल्डी बराड़ को बदमाश बनाने वाले भी हम ही थे और अंत भी हम ही करेंगे. लड़ाई की शुरुआत तूने की थी और अंत हम करेंगे. दुनिया के सामने मिसाल देंगे कि गद्दारी की सजा क्या होती है. हम तेरी तरह मीडिया के सामने नहीं बोलते पर या तो तू अपना पता बता दे या हम अपना पता देते हैं. आजा, मिल ले , फिर बता देंगे तेरी क्या औकात है. हम फोन के बदमाश नहीं हैं. हमने ग्राउंड पर लड़ाई लड़ी है. तू ये जो यारी और गद्दारी हमें सिखा रहा है, तूने उन लोगों से हाथ मिला लिया है, जिन्होंने तेरे भाई को मारा . तू अपने भाई का सगा नहीं हुआ, जो उनका साथ दे रहा है. अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर ले. अगला नंबर तुम्हारा है.

जितना बिल में छुपना है छुप लो- हैरी बॉक्सर

हैरी बॉक्सर ने गोल्डी बराड़ को धमकी देते हुए कहा कि तू जिस बिल में छुपा है उस बिल से बाहर निकल कर तो देख. हम तो खुला घूमते हैं. हिम्मत है तो बाहर आओ तब पता चलेगा. कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसके साथ क्या किया जाता है सारी दुनिया जानती है. बहुत जल्दी तुम्हें जवाब देंगे. जितना बिल में छुपना है छुप लो. दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ छोड़ेंगे नहीं तुम्हें.

