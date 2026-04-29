पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के बाद ‘पोल ऑफ पोल्स’ में NDA को बढ़त, कांग्रेस गठबंधन पीछे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom TVK और अन्य दलों का प्रभाव सीमित रह सकता है।

Puducherry Exit Poll 2026: पुडुचेरी की 30 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव को लेकर सामने आए अलग-अलग एग्जिट पोल अब एक साझा रुझान की ओर इशारा कर रहे हैं. पोल ऑफ पोल्स के समेकित विश्लेषण में NDA अब स्पष्ट बढ़त के साथ उभरता दिख रहा है. 30 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 16 है और अधिकांश सर्वे NDA को इसी आंकड़े के पार ले जाते नजर आ रहे हैं.

तीन एजेंसियों में दिखा NDA के बहुमत का आंकड़ा

तीन प्रमुख एजेंसियों- Axis My India, Peoples Pulse और Praja Poll - के आंकड़ों को देखें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी नीत NDA की स्थिति मजबूत दिखाई देती है. Axis My India के अनुसार, NDA को 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं, जो उसे बहुमत की रेखा पर या उससे ऊपर रखता है. Peoples Pulse भी NDA को 16 से 20 सीटों के दायरे में दिखाता है, जबकि Praja Poll सबसे आक्रामक अनुमान देते हुए NDA को 19 से 25 सीटों तक पहुंचा रहा है. इन तीनों सर्वेक्षणों का औसत संकेत यही है कि NDA पुडुचेरी में सरकार बनाने की स्थिति में है.

यह भी पढ़ेंः पोल ऑफ पोल्स एग्जिट पोल 2026: बंगाल में डगमगा रही ममता बनर्जी की सरकार, BJP को मिल रही बहुमत से ज्यादा सीटें



मझधार में फंसी कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की नौका

दूसरी ओर, कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन इन अनुमानों में पीछे नजर आता है. Axis My India उसे 6 से 8 सीटें देता है, जबकि Peoples Pulse के अनुसार उसे 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं, यह उसके लिए अपेक्षाकृत बेहतर परिदृश्य है. वहीं, Praja Poll का अनुमान 6 से 10 सीटों के बीच है. कुल मिलाकर, कांग्रेस गठबंधन के लिए तस्वीर चुनौतीपूर्ण दिखती है, हालांकि कुछ सर्वे उसे दोहरे अंक तक पहुंचने की संभावना भी दिखाते हैं.

पुडुचेरी में TVK का भी दिख सकता है सीमित प्रभाव

इस चुनाव में एक दिलचस्प पहलू TVK (तमिलगा वेत्री कझगम) की उपस्थिति भी है. Axis My India उसे 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान देता है, लेकिन Peoples Pulse और Praja Poll दोनों ही उसे कोई सीट नहीं देते. इसका मतलब है कि TVK की भूमिका सीमित रह सकती है और उसका प्रभाव कुछ चुनिंदा सीटों तक ही सिमट सकता है. अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें, तो उनके खाते में 0 से 3 सीटें जाने का अनुमान है. हालांकि, यह संख्या कम है, लेकिन करीबी मुकाबले की स्थिति में ये सीटें सरकार गठन के समीकरण को प्रभावित कर सकती हैं.

नतीजों के दिन कांग्रेस को करनी होगी सीटों में उलटफेर की उम्मीद

अलग-अलग सर्वेक्षणों में सीटों के आंकड़ों में अंतर जरूर है, लेकिन दिशा एक ही है कि NDA बहुमत के करीब या उससे ऊपर. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि और सीमित सीटों का गणित परिणामों को तेजी से प्रभावित करता है. ऐसे में 2-3 सीटों का अंतर भी सत्ता का संतुलन बदल सकता है. फिलहाल, एग्जिट पोल के ये रुझान NDA के पक्ष में सरकार बनने की संभावना को मजबूत करते हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को नतीजों के दिन किसी उलटफेर की उम्मीद करनी होगी.

यानि कि अगर हम देखें, तो पुडुचेरी में ‘पोल ऑफ एग्जिट पोल्स’ NDA को स्पष्ट बढ़त देता दिख रहा है. अनुमान के मुताबिक, NDA 18 सीटों के साथ बहुमत में है, जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है. TVK को 2 और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, जिससे NDA की सरकार बनती दिख रही है.

यह भी पढे़ंः Explained: केरल के मुख्यमंत्री की रेस में शशि थरूर किस पोजिशन पर? किसे अगला CM बनाने की चाहत, जानें जनता का मूड

