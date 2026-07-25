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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'निर्दयी न बनें, बच्चों तक खाना पहुंचने दें', जंतर-मंतर प्रदर्शन पर कपिल सिब्बल की केंद्र सरकार से अपील

'निर्दयी न बनें, बच्चों तक खाना पहुंचने दें', जंतर-मंतर प्रदर्शन पर कपिल सिब्बल की केंद्र सरकार से अपील

Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी जारी प्रदर्शन के बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार से मानवीय रुख अपनाने की अपील की.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 25 Jul 2026 01:31 PM (IST)
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Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के जारी प्रदर्शन के बीच राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार से मानवीय रुख अपनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं के साथ कठोर व्यवहार नहीं होना चाहिए. सिब्बल ने सरकार से आग्रह किया कि प्रदर्शनकारियों तक बिना किसी बाधा के भोजन पहुंचने दिया जाए और ऐसे कदमों से बचा जाए, जो आंदोलन को और भड़काने का काम करें.

'सरकार इतनी निर्दयी न बने'

कपिल सिब्बल ने जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन का जिक्र करते हुए सरकार से भावुक अपील की. उन्होंने कहा, "सरकार से मेरी अपील है कि इतनी निर्दयी मत बनिए. हमारे बच्चों तक खुलकर खाना पहुंचने दीजिए." उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्र देश का भविष्य हैं और उनके साथ संवेदनशीलता तथा मानवीय दृष्टिकोण से व्यवहार किया जाना चाहिए.

 

'खाने की सप्लाई मत रोकिए'

सिब्बल ने सरकार से कहा कि प्रदर्शन स्थल तक भोजन पहुंचाने वाले होटल, रेस्तरां और अन्य भोजनालयों को किसी तरह का निर्देश देकर खाने की आपूर्ति न रुकवाई जाए. उनका कहना था कि भोजन जैसी बुनियादी जरूरतों को किसी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को उनकी मूलभूत जरूरतों से वंचित करना उचित नहीं है.

'इंटरनेट बंद करना और लोगों को परेशान करना गलत'

कपिल सिब्बल ने इंटरनेट सेवाएं बंद करने और प्रदर्शन स्थल पर आने वाले लोगों को परेशान किए जाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने सरकार से अपील की कि इंटरनेट बंद करने जैसे कदम न उठाए जाएं और जंतर-मंतर आने वाले लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से हालात सामान्य नहीं होंगे, बल्कि लोगों में असंतोष और बढ़ेगा.

'ऐसे कदम आंदोलन को और तेज करेंगे'

सिब्बल ने कहा कि अगर सरकार खाने की सप्लाई रोकने, इंटरनेट बंद करने और प्रदर्शनकारियों तक पहुंचने वाले लोगों को परेशान करने जैसी कार्रवाई करती है तो इससे आंदोलन कमजोर नहीं होगा, बल्कि और तेज होगा. उन्होंने सरकार से कहा कि विरोध को दबाने के बजाय संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए. केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, "याद रखिए, हर सत्ता अस्थायी होती है."

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 01:31 PM (IST)
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