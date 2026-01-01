हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्रियंका गांधी की जिप्सी के सामने आया टाइगर, रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी के दौरान का वीडियो वायरल

प्रियंका गांधी की जिप्सी के सामने आया टाइगर, रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी के दौरान का वीडियो वायरल

नए साल पर निजी प्रवास पर सवाई माधौपुर छुट्टी मनाने पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से जुडा़ एक वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो उस दौरान का है जब वह अपनी फैमिली के साथ जंगल भ्रमण कर रहीं थीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 01 Jan 2026 10:47 PM (IST)
Preferred Sources

रणथंभौर नेशनल पार्क में प्रियंका गांधी की जिप्सी के सामने आया टाइगर

प्रियंका गांधी की जिप्सी के सामने आया अचानक टाइगर
बेटे की सगाई और अपने निजी प्रवास पर नए साल की छुट्टियां मनाने राजस्थान के सवाई माधोपुर कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी पहुंची. यहां उन्होंने गुरुवार को अपने परिवार के साथ रणथम्भौर नेशनल पार्क में सफारी की. इस दौरान एक वाकया हुआ, जिसने सभी का ध्यान खींचा. 

जानकारी के मुताबिक, जिस समय कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ओपन जिप्सी में नेशनल पार्क की सफारी कर रही थीं, उसी दौरान उनकी गाड़ी के सामने टाइगर आ गया. जैसे ही टाइगर झाड़ियों में से निकला, पर्यटक अचानक सहम गए. 

इस दौरान कई लोग उस लम्हे को मोबाइल में कैद करने लगे, लेकिन जैसे ही टाइगर उनकी ओर बढ़ा तो सभी पर्यटक डर कर अपनी सीटों पर बैठ गए. कुछ देर में टाइगर जिप्सियों के सामने से टहलता हुआ, कच्चे रास्ता पार कर झाड़ियों में वापस चला गया. 

रणथंभौर में भ्रमण के दौरान अधिक ठंड का मौसम भी था. इस वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके परिवार के लोग और साथ में आए मेहमान सिर पर टोपा और चेहरे पर मास्क लगाए दिखाई दिए. पार्क में जाते समय वाड्रा परिवार के सदस्य मीडिया की नजरों से भी बचते दिखे. 

चार दिन के दौरे पर हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
बता दें, प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी और परिवार के साथ 30 दिसंबर को चार दिन के दौरे पर रणथंभौर पहुंचे हैं. इसी सिलसिले में आज रणथंभौर में उन्होंने परिवार संग टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया. 

इनपुट - लोकेश

Published at : 01 Jan 2026 10:47 PM (IST)
Tags :
Priyanka Gandhi Vadra Tiger Safari Ranthambore RAJASTHAN CONGRESS VIRAL VIDEO Vadra Family
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
इंडिया
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
क्रिकेट
वहां मेरा अपमान हुआ..., पाकिस्तान के पूर्व कोच ने PCB पर लगाए आरोप, दुनिया के सामने बताया सच
वहां मेरा अपमान हुआ..., पाकिस्तान के पूर्व कोच ने PCB पर लगाए आरोप, दुनिया के सामने बताया सच
बॉलीवुड
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
Advertisement

वीडियोज

Janhit: Iran में Gen Z क्यों कर रही है विरोध? | Masoud Pezeshkian | Protest | Inflamation
Indore: 7,8,9..मंत्रीजी मौत पर 'कन्फ्यूज्ड' क्यों? मौत का जिम्मेदार कौन? | Kailash Vijayvargiya
Sandeep Chaudhary: 'Indore जहर कांड' पर वरिष्ठ पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Kailash Vijayvargiya
Bangladesh Players in IPL: IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी के खेलने से ऐतराज क्यों? | Shahrukh Khan
Bollywood News: एक जवान, एक पिता और एक जंग: फिल्म ‘21’ की शांत लेकिन मजबूत कहानी (01.01.2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
इंडिया
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
क्रिकेट
वहां मेरा अपमान हुआ..., पाकिस्तान के पूर्व कोच ने PCB पर लगाए आरोप, दुनिया के सामने बताया सच
वहां मेरा अपमान हुआ..., पाकिस्तान के पूर्व कोच ने PCB पर लगाए आरोप, दुनिया के सामने बताया सच
बॉलीवुड
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
विश्व
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
इंडिया
'करोड़ों के कैश, जेवर और लग्जरी गाड़ियां...', गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह के कई ठिकानों पर ED का छापा
'करोड़ों के कैश, जेवर और लग्जरी गाड़ियां...', गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह के कई ठिकानों पर ED का छापा
जनरल नॉलेज
विदेश में हुई थी गांधी परिवार के इस सदस्य की शादी, जानें कौन-कौन हुआ था शामिल
विदेश में हुई थी गांधी परिवार के इस सदस्य की शादी, जानें कौन-कौन हुआ था शामिल
हेल्थ
Grey Hair In Young Age: 20 साल की उम्र में ही सफेद क्यों हो जाते हैं कुछ लोगों के बाल, किस वजह से होता है ऐसा?
20 साल की उम्र में ही सफेद क्यों हो जाते हैं कुछ लोगों के बाल, किस वजह से होता है ऐसा?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget