रणथंभौर नेशनल पार्क में प्रियंका गांधी की जिप्सी के सामने आया टाइगर

प्रियंका गांधी की जिप्सी के सामने आया अचानक टाइगर

बेटे की सगाई और अपने निजी प्रवास पर नए साल की छुट्टियां मनाने राजस्थान के सवाई माधोपुर कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी पहुंची. यहां उन्होंने गुरुवार को अपने परिवार के साथ रणथम्भौर नेशनल पार्क में सफारी की. इस दौरान एक वाकया हुआ, जिसने सभी का ध्यान खींचा.

जानकारी के मुताबिक, जिस समय कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ओपन जिप्सी में नेशनल पार्क की सफारी कर रही थीं, उसी दौरान उनकी गाड़ी के सामने टाइगर आ गया. जैसे ही टाइगर झाड़ियों में से निकला, पर्यटक अचानक सहम गए.

Cute Moment : Tiger Emerges Before Priyanka Gandhi’s Gypsy During Ranthambore Safari#priyankaGandhi pic.twitter.com/gFmRJ0JOk9 — Vinita Bhat (@02_vinita) January 1, 2026

इस दौरान कई लोग उस लम्हे को मोबाइल में कैद करने लगे, लेकिन जैसे ही टाइगर उनकी ओर बढ़ा तो सभी पर्यटक डर कर अपनी सीटों पर बैठ गए. कुछ देर में टाइगर जिप्सियों के सामने से टहलता हुआ, कच्चे रास्ता पार कर झाड़ियों में वापस चला गया.

रणथंभौर में भ्रमण के दौरान अधिक ठंड का मौसम भी था. इस वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके परिवार के लोग और साथ में आए मेहमान सिर पर टोपा और चेहरे पर मास्क लगाए दिखाई दिए. पार्क में जाते समय वाड्रा परिवार के सदस्य मीडिया की नजरों से भी बचते दिखे.

चार दिन के दौरे पर हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी

बता दें, प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी और परिवार के साथ 30 दिसंबर को चार दिन के दौरे पर रणथंभौर पहुंचे हैं. इसी सिलसिले में आज रणथंभौर में उन्होंने परिवार संग टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया.

इनपुट - लोकेश