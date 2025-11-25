हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'नया भारत आतंकवाद से न तो डरता है और न उसके सामने झुकता है', ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर बोले PM मोदी

PM Modi in Haryana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहादत वर्षगांठ पर कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 25 Nov 2025 11:41 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (25 नवंबर, 2025) को भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि नया भारत न तो आतंकवाद से डरता है और न ही उसके सामने झुकता है.

प्रधानमंत्री मोदी ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताया.

हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ‘हम दुनिया से वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और अपने सीमाओं की रक्षा भी करते हैं. हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते हैं. ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है.’

उन्होंने कहा, ‘नया भारत न तो आतंकवाद से डरता है, न रुकता है और न हीं आतंकवाद के सामने किसी भी तरह से झुकता है. आज का भारत पूरी ताकत, साहस और स्पष्टता के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है.’

मेरा आज का दिन भारत की विरासत का अद्भुत संगम रहा- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस के मौके पर मंगलवार (25 नवंबर, 2025) की सुबह में अयोध्या की अपनी यात्रा को भी उल्लेख किया और उन्होंने अपने आज के दिन को भारत की विरासत का अद्भुत संगम बताया.

उन्होंने कहा, ‘आज सुबह मैं रामायण की नगरी अयोध्या में था और अब मैं गीता की धरती पर कुरुक्षेत्र में हूं. हम सभी यहां गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं. इस कार्यक्रम में मौजूद सभी संतों और सम्मानित संगत को मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ नमन करता हूं.’

Published at : 25 Nov 2025 11:41 PM (IST)
