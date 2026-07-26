'छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया?' राहुल ने अमित शाह को लिखा लेटर, पूछे दो तीखे सवाल

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'छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया?' राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा लेटर, पूछे दो तीखे सवाल
Rahul Gandhi Amit Shah: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर एक खत लिखा है. उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री से सवाल किया कि छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर एक खत लिखा है. उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री से सवाल किया कि छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था.
छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया? pic.twitter.com/NDwfka1UqO— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 26, 2026
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