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छात्रों के प्रदर्शन के बाद पीएम मोदी का पहला मन की बात कार्यक्रम, पढ़ें किन-किन मुद्दों पर की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को नमन करते हुए भारतीय सेना के साहस और बलिदान को याद किया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 26 Jul 2026 12:12 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के वीर जवानों को नमन किया. उन्होंने कारगिल युद्ध के शहीदों के अदम्य साहस को याद करते हुए कहा कि भारत की सेना ने हर चुनौती का डटकर सामना किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया. प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत, रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों, जल संरक्षण, खेल, विज्ञान, शिक्षा, पर्यावरण और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने जैसे कई अहम विषयों पर भी देशवासियों से संवाद किया.

कारगिल के वीरों को किया नमन

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस पूरे देश को गर्व से भर देता है. उन्होंने कहा कि कारगिल की ऊंची चोटियां, कठिन मौसम और दुश्मन की चुनौती के बावजूद भारतीय सैनिकों का हौसला अटूट रहा. उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया. प्रधानमंत्री ने सभी वीर शहीदों और सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन किया.

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ताकत का जिक्र

प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में भारतीय नौसेना में आईएनएस महेंद्रगिरि शामिल किया गया है. यह आधुनिक युद्धपोत पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है, जिसमें 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है. उन्होंने बताया कि इसी महीने डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट और कुशा मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. उन्होंने कहा कि भारत रक्षा उत्पादन, रक्षा निर्यात और मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है. प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल को लेकर बड़ा समझौता हुआ है, जो भारतीय रक्षा तकनीक पर दुनिया के बढ़ते भरोसे का प्रमाण है.

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'कैच द रेन' अभियान से जल संरक्षण की अपील

प्रधानमंत्री ने बताया कि 4 जुलाई से पूरे देश में 'कैच द रेन' अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत वर्षा जल संचयन, भूजल रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि हर व्यक्ति अपने आसपास किसी तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लेकर पानी की हर बूंद बचाने का संकल्प ले.

खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने हाल के दिनों में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने बताया कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं. इसके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है.

संस्कृत को लोकप्रिय बनाने की अनोखी पहल

प्रधानमंत्री ने केरल के एर्नाकुलम स्थित साउथ चित्तूर के एक स्कूल की पहल का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि वहां शिक्षक अभिलाष ने 'अक्षरकंदुक' नाम की परियोजना शुरू की है, जिसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल से जुड़े शब्दों के जरिए आसान तरीके से सिखाया जाता है.

विक्रम-1 लॉन्च और ओलंपियाड में भारत की उपलब्धि

प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में विक्रम-1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है. यह निजी क्षेत्र द्वारा विकसित देश का पहला रॉकेट है. उन्होंने बताया कि भारत ने फिजिक्स ओलंपियाड में सभी पांच स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है. इसके अलावा केमिस्ट्री ओलंपियाड में सभी छात्रों ने गोल्ड मेडल जीते, जबकि बायोलॉजी ओलंपियाड में सभी प्रतिभागियों ने पदक जीते. वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भारत ने दो स्वर्ण और चार रजत पदक अपने नाम किए.

स्थानीय हुनर और परंपराओं का किया उल्लेख

प्रधानमंत्री ने कश्मीर की पारंपरिक 'वगू' चटाई का जिक्र करते हुए बताया कि गुलाम हुसैन और उनकी बेटी तंजीला इस पारंपरिक कला को नया जीवन देने का काम कर रहे हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के 'विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी' का भी उल्लेख किया, जिसे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तैयार किया है और जो आज देशभर में अपनी पहचान बना चुकी है.

अहमदाबाद में बना विश्व रिकॉर्ड

प्रधानमंत्री ने बताया कि अहमदाबाद के भाड़ज क्षेत्र में महज एक घंटे के भीतर साढ़े तीन लाख से अधिक पौधे लगाए गए. इस अभियान में 25 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया और यह प्रयास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है.

गिर के जंगलों में लौटा इंडियन ग्रे हॉर्नबिल

प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात के गिर जंगलों में करीब 60 साल बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल की वापसी हुई है. उन्होंने बताया कि यह पक्षी जंगलों में बीज फैलाकर नए पेड़ों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

सीतामढ़ी की 'वेस्ट टू वेल्थ' पहल की सराहना

प्रधानमंत्री ने बिहार के सीतामढ़ी की पहल का जिक्र करते हुए कहा कि यहां सिंगल यूज प्लास्टिक की रीसाइक्लिंग कर पर्यावरण अनुकूल बेंच बनाई जा रही हैं. एक बेंच बनाने में करीब 40 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है. इन बेंचों को स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जा रहा है.

मणिपुर के वैज्ञानिक की उपलब्धि

प्रधानमंत्री ने बताया कि जापान में कार्यरत भारतीय खगोल वैज्ञानिक डॉ. रोनाल्डो लैशराम उस टीम का हिस्सा रहे, जिसने नई आकाशगंगाओं के विशाल समूह की खोज की. इस समूह का नाम लोकटक प्रोटो-क्लस्टर रखा गया है, जो मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील से प्रेरित है.

हथकरघा और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील

प्रधानमंत्री ने कहा कि हथकरघे से बना हर परिधान भारत की सांस्कृतिक विरासत और बुनकरों की मेहनत की कहानी कहता है. उन्होंने लोगों से 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को और मजबूत करने तथा हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की.

त्रिपुरा के पारंपरिक वाद्ययंत्र 'चौंगप्रंग' का किया जिक्र

प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के पारंपरिक वाद्ययंत्र 'चौंगप्रंग' का उल्लेख करते हुए बताया कि यह बांस से बना तीन तार वाला वाद्ययंत्र है. उन्होंने कहा कि सूरज कुमार देबबर्मा इसके संरक्षण और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयास अब रंग लाने लगे हैं.

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 12:12 PM (IST)
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