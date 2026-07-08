सोशल मीडिया पर एक बार फिर भारतीय सेना को लेकर भ्रामक दावे वायरल किए जा रहे हैं. इस बार दावा किया गया कि जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में हुए आतंकी हमले में भारतीय सेना के आठ जवान शहीद हो गए. कुछ पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इस दावे के साथ तस्वीरें और पोस्ट साझा कर इसे सच साबित करने की कोशिश की. लेकिन भारत सरकार ने इन दावों को पूरी तरह झूठा बताया है.

PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने वायरल हो रहे दावों की जांच के बाद स्पष्ट किया है कि कुपवाड़ा में ऐसा कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है और भारतीय सेना को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है. PIB Fact Check ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "पाकिस्तान समर्थित प्रोपेगेंडा अकाउंट भारतीय सेना के जवानों के कुपवाड़ा, जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले में हताहत होने का झूठा दावा कर रहे हैं."

🚨 Pakistani propaganda accounts are falsely alleging casualties among #IndianArmy personnel in a terrorist attack in Kupwara, Jammu & Kashmir.#PIBFactCheck:



❌ This claim is #FAKE.



✅ No such attack has taken place in Kupwara, J&K and there have been no casualties among… pic.twitter.com/oyhtQb0Y6X — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 7, 2026

इसके साथ ही एजेंसी ने साफ किया, "यह दावा पूरी तरह फर्जी है. जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है और भारतीय सेना के किसी भी जवान के हताहत होने की कोई घटना नहीं हुई है."

दरअसल, भारत-पाकिस्तान संबंधों और जम्मू-कश्मीर से जुड़ी घटनाएं हमेशा संवेदनशील रहती हैं. ऐसे में फर्जी पोस्ट और पुराने या असंबंधित तस्वीरों के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश अक्सर देखने को मिलती है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी भ्रामक सामग्री का मकसद लोगों में भ्रम पैदा करना, सुरक्षा बलों को लेकर गलत धारणा बनाना और सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार फैलाना होता है.

पाकिस्तानी हैंडल फैला रहे हैं प्रोपोगैंडा

पाकिस्तान से संचालित या उससे जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल लंबे समय से दुष्प्रचार (प्रोपेगेंडा) फैलाने के लिए भारत से जुड़ी सुरक्षा घटनाओं का इस्तेमाल करते रहे है. ये अकाउंट अक्सर भारतीय सेना से जुड़े मामलों में फर्जी दावे, पुरानी तस्वीरें, एडिट किए गए वीडियो या भ्रामक जानकारी साझा कर भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं. इनका उद्देश्य गलत सूचनाओं के जरिए लोगों में डर और अविश्वास फैलाना तथा भारत की सुरक्षा एजेंसियों की छवि को नुकसान पहुंचाना होता है.

ताजा मामले में भी ऐसे ही कुछ पाकिस्तान समर्थित हैंडल ने कुपवाड़ा में भारतीय सेना के जवानों के हताहत होने का झूठा दावा किया. PIB द्वारा साझा किए गए फैक्ट चेक में उन सोशल मीडिया पोस्ट्स को भी दिखाया गया है, जिनमें भारतीय सेना के जवानों के मारे जाने का दावा किया गया था. इन सभी पोस्ट्स पर "FAKE" की मुहर लगाते हुए स्पष्ट किया गया कि इनमें किया गया दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है.

सरकार ने लोगों से अपील की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना या सीमा से जुड़े किसी भी दावे पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से जरूर करें. बिना सत्यापन के ऐसे संदेशों या वीडियो को आगे साझा करना अफवाहों को बढ़ावा दे सकता है और गलत सूचना के प्रसार में योगदान दे सकता है.

यह भी पढ़ें : E20 वाला पेट्रोल भूल जाइए, सरकार लाने वाली है E25, E30 और E85 वाला फ्यूल, ये है पूरा प्लान