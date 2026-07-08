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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाFact Check: 'जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमला, 8 जवान शहीद'! कुपवाड़ा हमले पर सरकार ने जारी किया बयान, बताया सच 

Fact Check: 'जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमला, 8 जवान शहीद'! कुपवाड़ा हमले पर सरकार ने जारी किया बयान, बताया सच 

Fact Check: PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने वायरल हो रहे दावों की जांच के बाद स्पष्ट किया है कि कुपवाड़ा में ऐसा कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है और भारतीय सेना को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 08 Jul 2026 12:50 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक बार फिर भारतीय सेना को लेकर भ्रामक दावे वायरल किए जा रहे हैं. इस बार दावा किया गया कि जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में हुए आतंकी हमले में भारतीय सेना के आठ जवान शहीद हो गए. कुछ पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इस दावे के साथ तस्वीरें और पोस्ट साझा कर इसे सच साबित करने की कोशिश की. लेकिन भारत सरकार ने इन दावों को पूरी तरह झूठा बताया है.

PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने वायरल हो रहे दावों की जांच के बाद स्पष्ट किया है कि कुपवाड़ा में ऐसा कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है और भारतीय सेना को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है. PIB Fact Check ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "पाकिस्तान समर्थित प्रोपेगेंडा अकाउंट भारतीय सेना के जवानों के कुपवाड़ा, जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले में हताहत होने का झूठा दावा कर रहे हैं."

इसके साथ ही एजेंसी ने साफ किया, "यह दावा पूरी तरह फर्जी है. जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है और भारतीय सेना के किसी भी जवान के हताहत होने की कोई घटना नहीं हुई है."

दरअसल, भारत-पाकिस्तान संबंधों और जम्मू-कश्मीर से जुड़ी घटनाएं हमेशा संवेदनशील रहती हैं. ऐसे में फर्जी पोस्ट और पुराने या असंबंधित तस्वीरों के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश अक्सर देखने को मिलती है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी भ्रामक सामग्री का मकसद लोगों में भ्रम पैदा करना, सुरक्षा बलों को लेकर गलत धारणा बनाना और सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार फैलाना होता है.

पाकिस्तानी हैंडल फैला रहे हैं प्रोपोगैंडा

पाकिस्तान से संचालित या उससे जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल लंबे समय से दुष्प्रचार (प्रोपेगेंडा) फैलाने के लिए भारत से जुड़ी सुरक्षा घटनाओं का इस्तेमाल करते रहे है. ये अकाउंट अक्सर भारतीय सेना से जुड़े मामलों में फर्जी दावे, पुरानी तस्वीरें, एडिट किए गए वीडियो या भ्रामक जानकारी साझा कर भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं. इनका उद्देश्य गलत सूचनाओं के जरिए लोगों में डर और अविश्वास फैलाना तथा भारत की सुरक्षा एजेंसियों की छवि को नुकसान पहुंचाना होता है. 

ताजा मामले में भी ऐसे ही कुछ पाकिस्तान समर्थित हैंडल ने कुपवाड़ा में भारतीय सेना के जवानों के हताहत होने का झूठा दावा किया.  PIB द्वारा साझा किए गए फैक्ट चेक में उन सोशल मीडिया पोस्ट्स को भी दिखाया गया है, जिनमें भारतीय सेना के जवानों के मारे जाने का दावा किया गया था. इन सभी पोस्ट्स पर "FAKE" की मुहर लगाते हुए स्पष्ट किया गया कि इनमें किया गया दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है.

सरकार ने लोगों से अपील की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना या सीमा से जुड़े किसी भी दावे पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से जरूर करें. बिना सत्यापन के ऐसे संदेशों या वीडियो को आगे साझा करना अफवाहों को बढ़ावा दे सकता है और गलत सूचना के प्रसार में योगदान दे सकता है.

यह भी पढ़ें : E20 वाला पेट्रोल भूल जाइए, सरकार लाने वाली है E25, E30 और E85 वाला फ्यूल, ये है पूरा प्लान

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 08 Jul 2026 12:49 PM (IST)
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PIB Pakistan KUPWARA FactCheck
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