यूपी में बंधुआ मजूदरों को बंधक बनाने के मामले पर गरमाई सियासत, प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल

Priyanaka Gandhi On Bonded Labour Issue: यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद के मांडी स्थित एक फैक्ट्री में मजदूरों को बंधुआ बनाने का खुलासा हुआ था. इसके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा मामला सामने आया था. अब यहां पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की. इसमें 12 मजदूरों को बंधनमुक्त किया है. वहीं, इस पर देश भर में सियासत देखने को मिल रही है. राहुल गांधी के बाद अब खुद प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ लगाई है.

प्रियंका गांधी ने कहा- यह ऐसा मामला, जिसे सभ्य समाज नहीं करेगा स्वीकार

प्रियंका ने एक्स पर लिखा कि यूपी के मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी का ऐसा दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता. खबरों के मुताबिक, मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया थां. उन्हें मेहनताना देने की जगह भयानक यातनाएं दी जाती थीं. सूखी रोटी और मवेशियों का चारा खिलाया जाता थां. धारदार हथियारों और कोड़े से मारा जाता था. कुत्तों से कटवाया जाता था. यह सिर्फ कुछ व्यक्तियों पर क्रूरता नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा पर और हमारे संविधान पर हमला है. मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो नजीर बने.

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मजदूरों को काम का लालच देकर फैक्ट्री में काम पर लाया जाता था

यूपी पुलिस और मुजफ्फरनगर जनपद में लेबर डिपार्टमेंट की प्रशासनिक टीम ने मिलकर फैक्ट्री पर छापा मारा था. उन्होंने 13 मजदूरों को बंधक बनाया हुआ था. यह सभी नागरिक, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपद के अलावा नेपाल से थे. इन्हें अच्छे रुपये में काम का लालच देकर फैक्ट्री में काम करने को लाया गया था. यहां लाने के बाद उन्हें पैसे तो दूर, पूरी तरह बंधक बना लिया गया. उनसे 24 घंटे काम कराया जाता था.

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