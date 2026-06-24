मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी के मामले में खुलासा, भड़के राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना

यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद के मांडी स्थित एक दोना निर्माण फैक्ट्री में बंधुआ मजदूरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 12 मजदूरों को बंधनमुक्त किया है. इस घटना के बाद से सियासत गरमा गई है. लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया है. उन्होंने इसे एक तरह से गैरकानूनी करार दिया है.

मामला चौंकाने वाला है, कड़ी से कड़ी सजा मिले: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि मुजफ्फरनगर में मजदूरों की बंधुआ मजदूरी का मामला बेहद चौंकाने वाला है. बिना मजदूरी दिए काम करवाने के अलावा, मजदूरों को कुत्तों से कटवाया गया, भाले से गोदा गया, कोड़े मारे गए, और उन्हें मवेशियों का चारा खिलाया गया. यह इंसानी गरिमा पर हमला है. पीड़ितों को न्याय के साथ पुनर्वास और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

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मुज़फ्फरनगर में मजदूरों की बंधुआ मजदूरी का मामला बेहद चौंकाने वाला है।



बिना मज़दूरी दिए काम करवाने के अलावा, मजदूरों को कुत्तों से कटवाया गया, भाले से गोदा गया, कोड़े मारे गए, और उन्हें मवेशियों का चारा खिलाया गया। यह इंसानी गरिमा पर हमला है - पीड़ितों को न्याय के साथ पुनर्वास… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 24, 2026

साथ ही हमें यह भी पूछना जरूरी है कि मजदूर ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में किन मजबूरियों में फंस जाते हैं. जब रोजगार खत्म हो जाते हैं, आमदनी ठहर जाती है, और सबसे कमजोर वर्गों के लिए बने मनरेगा और श्रम कानूनों जैसी सुरक्षाएं कमजोर कर दी जाती हैं, तो हताशा बढ़ती जाती है. जिन लोगों के पास कोई और विकल्प या सुरक्षा नहीं होती, वो ऐसे शोषण का आसान शिकार बन जाते हैं. यह कोई आम आपराधिक घटना नहीं है - यह एक धराशाई हुई अर्थव्यवस्था का मलबा है.

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