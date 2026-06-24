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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी के मामले में खुलासा, भड़के राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना

मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी के मामले में खुलासा, भड़के राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना

यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद के मांडी में एक दोना निर्माण फैक्ट्री में बंधुआ मजदूरी- ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 12 मजदूरों को बंधनमुक्त किया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 24 Jun 2026 09:06 PM (IST)
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यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद के मांडी स्थित एक दोना निर्माण फैक्ट्री में बंधुआ मजदूरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 12 मजदूरों को बंधनमुक्त किया है. इस घटना के बाद से सियासत गरमा गई है. लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया है. उन्होंने इसे एक तरह से गैरकानूनी करार दिया है. 

मामला चौंकाने वाला है, कड़ी से कड़ी सजा मिले: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि मुजफ्फरनगर में मजदूरों की बंधुआ मजदूरी का मामला बेहद चौंकाने वाला है. बिना मजदूरी दिए काम करवाने के अलावा, मजदूरों को कुत्तों से कटवाया गया, भाले से गोदा गया, कोड़े मारे गए, और उन्हें मवेशियों का चारा खिलाया गया. यह इंसानी गरिमा पर हमला है. पीड़ितों को न्याय के साथ पुनर्वास और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

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साथ ही हमें यह भी पूछना जरूरी है कि मजदूर ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में किन मजबूरियों में फंस जाते हैं. जब रोजगार खत्म हो जाते हैं, आमदनी ठहर जाती है, और सबसे कमजोर वर्गों के लिए बने मनरेगा और श्रम कानूनों जैसी सुरक्षाएं कमजोर कर दी जाती हैं, तो हताशा बढ़ती जाती है. जिन लोगों के पास कोई और विकल्प या सुरक्षा नहीं होती, वो ऐसे शोषण का आसान शिकार बन जाते हैं. यह कोई आम आपराधिक घटना नहीं है - यह एक धराशाई हुई अर्थव्यवस्था का मलबा है.

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 24 Jun 2026 06:01 PM (IST)
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