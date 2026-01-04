नशे के कारोबार पर पुलिस का डंडा, 22 किलो गांजा जब्त कर 2 तस्करों को दबोचा, एक कार भी की जब्त

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

रंगारेड्डी शहर के बाहरी इलाके मोइनाबाद में पुलिस ने अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में गांजा जब्त किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब पुलिस नशे के खिलाफ अभियानों को और तेज करने पर जोर दे रही है.

मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले अज़ीज़नगर इलाके में यह पूरी घटना घटी. पुलिस टीम जब रूटीन वाहन चेकिंग में जुटी हुई थी, तभी हाईवे पर एक संदिग्ध कार देखी गई. पुलिस ने कार को रोककर जांच पड़ताल शुरू की तो वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए. कार के अंदर छिपाकर रखा गया 22 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. यह खेप हैदराबाद-बीजापुर हाईवे के रास्ते तस्करी की जा रही थी.

ओडिशा निवासी 2 आरोपी गिरफ्तार

प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मौके पर ही दो लोगों को हिरासत में ले लिया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान पवित्र सरकार और अमृतो परमानिक के रूप में हुई है. यह दोनों ओडिशा राज्य के रहने वाले हैं और पूछताछ में यह बात सामने आई है कि वे लंबे समय से इस धंधे में शामिल थे. वे एक राज्य से दूसरे राज्य में नशीला पदार्थ पहुंचाने का काम करते थे.

कार और 2 मोबाइल जब्त

इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल हो रही एक कार और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. ये मोबाइल फोन उनके नेटवर्क को उजागर करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. मोइनाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह माल किसे सप्लाई किया जाना था और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

ये भी पढ़ें

दोहरा मापदंड क्यों? आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान के बाहर होने पर ओवैसी ने पीएम मोदी पर कसा तंज