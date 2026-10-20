‘कोना-कोना राममय’, दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए PM मोदी, देशभर में धू-धूकर जला रावण
पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन पहुंचकर रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया. पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत भगवान राम के जयकारों से की.
देशभर में विजयादशमी की धूम है. इस दौरान राजधानी नई दिल्ली से लेकर पटना तक रावण दहन किया जा रहा है. पीएम मोदी भी रावण दहन कार्यक्रम में आईपी एक्सटेंशन लीला पहुंचे. उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भगवान राम के जयकारे से की. पीएम मोदी ने भाषण में कहा कि विजयादशमी के पावन पर्व पर मैं प्रभु श्रीराम, मां जानकी और बजरंगबली के चरणों में प्रणाम करता हूं.
इस पवित्र वातावरण में सभी देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. साथियों आज भारत का कोना-कोना राममय है. गांव-गांव, शहर-शहर रामलीला के जश्न में देश डूबा हुआ है. देशभर में रामलीलाओं का मंचन, प्रभु श्रीराम के आदर्शों को जीवंत रखने की परंपरा, अत्याचार और आतंक अंत का उद्घोष, असत्य पर सत्य सनातन का विश्वास है.
PM Shri @narendramodi attends 'Vijayadashami Celebrations' in Delhi. https://t.co/3vUs6HntT3— BJP (@BJP4India) October 20, 2026
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