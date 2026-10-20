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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘कोना-कोना राममय’, दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए PM मोदी, देशभर में धू-धूकर जला रावण

‘कोना-कोना राममय’, दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए PM मोदी, देशभर में धू-धूकर जला रावण

पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन पहुंचकर रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया. पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत भगवान राम के जयकारों से की.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 20 Oct 2026 06:52 PM (IST)
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देशभर में विजयादशमी की धूम है. इस दौरान राजधानी नई दिल्ली से लेकर पटना तक रावण दहन किया जा रहा है. पीएम मोदी भी रावण दहन कार्यक्रम में आईपी एक्सटेंशन लीला पहुंचे. उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भगवान राम के जयकारे से की. पीएम मोदी ने भाषण में कहा कि विजयादशमी के पावन पर्व पर मैं प्रभु श्रीराम, मां जानकी और बजरंगबली के चरणों में प्रणाम करता हूं. 

इस पवित्र वातावरण में सभी देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. साथियों आज भारत का कोना-कोना राममय है. गांव-गांव, शहर-शहर रामलीला के जश्न में देश डूबा हुआ है. देशभर में रामलीलाओं का मंचन, प्रभु श्रीराम के आदर्शों को जीवंत रखने की परंपरा, अत्याचार और आतंक अंत का उद्घोष, असत्य पर सत्य सनातन का विश्वास है. 

 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 20 Oct 2026 06:41 PM (IST)
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