केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हमने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से सटे गांवों के लिए परियोजनाएं शुरू कीं. कल मैंने इस पहल की समीक्षा और मूल्यांकन किया. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन सभी 40 गांवों में लोग वापस लौटने लगे हैं और वहां की स्थानीय आबादी बढ़ी है. न सिर्फ पलायन रुक गया है, बल्कि लोग अब वापस भी आ रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘हमने वहां बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसरों की जरूरतों को पूरा किया है. हमने पहाड़ों की चोटियों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है और सोलर पैनल भी लगाए हैं. इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने ITBP और सेना को सख्त निर्देश दिया है कि वे अपनी आपूर्ति तेजपुर या गुवाहाटी से न लें, बल्कि सीधे इन गांवों से खरीदारी करें, विशेष रूप से स्थानीय सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदने पड़ेंगे और इसकी वजह से डेयरी उत्पाद, अंडा, सब्जियां, मिलेट्स और आटा, ये सब अरुणाचल प्रदेश की गांव की महिलाएं कोऑपरेटिव के माध्यम से सप्लाई करती हैं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘इसके कारण यहां की लोकल खेती का प्रारूप भी बदला है और गांवों की महिलाओं को समृद्धि का अनुभव भी हुआ है.’

कांग्रेस पर अरुणाचल प्रदेश का विकास न करने का लगाया आरोप

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (22 नवंबर, 2026) को कांग्रेस पार्टी पर अरुणाचल प्रदेश में अपने शासन के दौरान विकास की अनदेखी करने और राज्य को पर्याप्त वित्तीय मदद नहीं देने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्वी भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए मिलने वाली मदद में काफी ज्यादा बढ़ोत्तरी की है.

उन्होंने राजधानी ईटानगर में एक जनसभा को संबोधित करते कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ’16 लाख से ज्यादा आबादी वाले अरुणाचल प्रदेश में मोदी सरकार ने विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं आज कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद 1-2 साल जनता पार्टी के छोड़कर पूरा शासन तो आप ही का रहा, तो इतने सालों में आपने अरुणाचल प्रदेश को क्या दिया? कांग्रेस इस सवाल का जवाब नहीं देती है, लेकिन मैं आंकड़े लेकर आया हूं.’

अमित शाह ने आंकड़ों के साथ दी जानकारी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘UPA शासन के दौरान 2004 से 2014 के बीच केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश को 33,530 करोड़ रुपये दिए थे, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 2014 से 2024 तक 10 सालों के कार्यकाल में ही यह वित्तीय मदद बढ़कर 1,49,664 करोड़ रुपये हो गई.’

उन्होंने कहा, ‘राज्य को करों में मिलने वाला हिस्सा चार गुना बढ़ गया है, जबकि अनुदान राशि में 18 गुना वृद्धि हुई है, जबकि ग्रांट इन एड में डेढ़ गुना बढ़ोत्तरी हुई है और इस पैसे से विकास भी दिखा है. 2018 में पासीगढ़ और डिब्रूगढ़ को जोड़ता हुआ भारत का पहला और सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज, जिस पर ट्रेनें भी चलती हैं और गाड़ियां भी जाती हैं, ग्वाल झील, नामफुक में राज्य का पहला कोयला खदान शुरू हो गया. 44 हजार करोड़ रुपये से 1,500 किलोमीटर का फ्रंटीयर हाईवे को मंजूरी दी है.’

यह भी पढ़ेंः 'कुछ समाधान समस्याओं से भी बदतर होते हैं जिन्हें...' परिसीमन पर शशि थरूर का बड़ा बयान

