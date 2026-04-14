उत्तराखंड के प्रति दिखा पीएम नरेंद्र मोदी का खास लगाव, भाषण में झलका लोकल कनेक्ट और पहाड़ी रंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने चिर-परिचित अंदाज में उत्तराखंड के प्रति अपना गहरा जुड़ाव प्रदर्शित किया. दिल्ली-दून एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन कार्यक्रम में उनका भाषण न केवल विकास योजनाओं पर केंद्रित रहा, बल्कि उसमें स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं की भी साफ झलक देखने को मिली.

पीएम मोदी का दिखा पारंपरिक अंदाज

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री का पारंपरिक अंदाज खास चर्चा में रहा. सिर पर ब्रह्मकमल टोपी, भाषण में गढ़वाली और कुमाऊंनी शब्दों का प्रयोग और उत्तराखंड की भावनाओं से जुड़ाव- इन सभी बातों ने उनके संबोधन को बेहद खास बना दिया. उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ‘भुला-भुलियों’, ‘सयाणा’, ‘आमा’ और ‘बाबा’ जैसे स्थानीय शब्दों का इस्तेमाल कर सीधे जनता से भावनात्मक जुड़ाव स्थापित किया.

पीएम मोदी के लिए लोकल कनेक्ट कोई नई बात नहीं

प्रधानमंत्री मोदी का यह लोकल कनेक्ट कोई नई बात नहीं है. वे हर राज्य के दौरे के दौरान वहां की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को अपने भाषण में शामिल करते हैं, लेकिन उत्तराखंड के प्रति उनका विशेष लगाव बार-बार देखने को मिलता है. यही कारण है कि उनके संबोधन में स्थानीयता का रंग गहराई से नजर आता है.

भाषण में भी विस्तार से किया जिक्र

अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भी विस्तार से जिक्र किया. उन्होंने मां डाटकाली के आशीर्वाद को एक्सप्रेस-वे निर्माण में महत्वपूर्ण बताया और कहा कि देहरादून पर हमेशा मां डाटकाली की कृपा बनी रहती है. इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित संतला माता मंदिर को भी याद किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने हरिद्वार कुंभ, नंदा राजजात, पंच बदरी, पंच केदार और पंच प्रयाग जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का उल्लेख करते हुए उत्तराखंड की आध्यात्मिक पहचान को भी सामने रखा. इन स्थलों का जिक्र कर उन्होंने न केवल श्रद्धा प्रकट की, बल्कि स्थानीय लोगों की आस्था से भी सीधा संवाद स्थापित किया.

सीएम धामी के साथ दिखा मजबूत तालमेल

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच मजबूत तालमेल भी देखने को मिला. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री धामी की जमकर तारीफ की. उन्होंने उन्हें 'लोकप्रिय, कर्मठ और युवा मुख्यमंत्री' बताते हुए राज्य के विकास में उनके योगदान की सराहना की.

कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प दृश्य भी सामने आया, जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी के बीच आपसी बातचीत होती नजर आई. प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए दिखाई दिए, जो दोनों नेताओं के बीच बेहतर समन्वय और मजबूत बॉन्डिंग को दर्शाता है.

लोगों के दिल से जुड़ने की दिखी पीएम मोदी की कला

प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह उत्तराखंड के प्रति उनके भावनात्मक जुड़ाव और सांस्कृतिक सम्मान का भी प्रतीक बना. उनके भाषण में स्थानीय बोली, पारंपरिक वेशभूषा और धार्मिक स्थलों का जिक्र इस बात को दर्शाता है कि वे न केवल विकास की बात करते हैं, बल्कि लोगों के दिलों से जुड़ने की कला भी बखूबी जानते हैं.

कुल मिलाकर, दिल्ली-दून एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन विकास, संस्कृति और भावनात्मक जुड़ाव का एक संतुलित मिश्रण रहा, जिसने एक बार फिर उत्तराखंड की जनता के साथ उनके विशेष रिश्ते को उजागर कर दिया.