दिल्ली अग्निकांड पर PM मोदी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली में आगजनी की भीषण घटना पर PM मोदी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान

दिल्ली में आगजनी की भीषण घटना पर PM मोदी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान

Delhi Vivek Vihar Fire Incident: दिल्ली में रविवार को विवेक विहार में हुई आगजनी की घटना पर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया है. सरकार ने साथ ही मुआवजे का ऐलान किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 03 May 2026 07:42 PM (IST)
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देश की राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह हुई विवेक विहार में आगजनी की घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त कियाहै. इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है. सरकार ने सभी पीड़ितों के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की है. साथ ही घायलों को 50 अनुग्रह राशि देने का ऐलान भी किया है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली की शाहदरा जिले में आग लगने की घटना में लोगों की जान जाना बेहद दुखद है. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. जिन लोगों की जान गई है, उनके परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे. 

गृहमंत्री अमित शाह ने भी जताया शोक
इस घटना पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी सांत्वना दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली के विवेक विहार में हुई आगजनी की घटना अत्यंत पीड़ादायक है. इस हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं. ईश्वर शोक-संतप्त परिवारों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें. स्थानीय प्रशासन घायलों को सर्वोच्च चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहा है. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

पूरा मामला क्या है
रविवार को सुबह दिल्ली के विवेक विहार में एक चार मंजिला रिहायशी इमारत में अचानक भीषण आग लग गई. इससे 9 लोगों की मौत हो गई. आग लगने की सूचना सुबह तड़के मिली. पुलिस ने बताया कि विवेक विहार पुलिस स्टेशन में सुबह 3.48 बजे एक पीसीआर कॉल आई थी. 

इधर, दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें इस पूरे घटनाक्रम का एक घंटे पहले ही अलर्ट मिल गया था. इसके बाद तुरंत कई टीमों को घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया. सुबह 5 बजे एक कुल 14 फायर ब्रिगेड को तैनात किया गया. 

पुलिस ने क्या जानकारी दी? 
पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) राजेंद्र प्रसाद मीना ने बताया कि इमारत के आगे और पीछे, दोनों तरफ बने फ्लैटों के कारण दमकलकर्मियों के लिए वहां तक ​​पहुंचना मुश्किल हो गया था।

इस पूरे मामले में उप-आयुक्त (शाहदरा) राजेंद्र प्रसाद मीना ने बताया कि इमारत के आगे और पीछे दोनों तरफ बने प्लैटों के कारण दमकलकर्मियों के लिए पहुंचा मुश्किल हो गया था. आग की चपेट में आने वाला सबसे छोटा बच्चा डेढ़ साल का मासूम है. यह दूसरी मंजिल के पिछले हिस्से में चार अन्य लोगों के साथ मिला. आग बुझाने में करीबन 8 बज गए. इसके बाद ही सर्च ऑपरेशन शुरु किया गया. 

यह भी पढ़ें: Viral Video: स्पीड ब्रेकर पर दीदी की हाई जंप... स्कूटी सवार लड़की हवा में उछली, फिर... देखें वायरल वीडियो

Published at : 03 May 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
NEWS NARENDRA MODI DELHI
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