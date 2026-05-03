रोज की मारपीट से तंग आकर उठाया कदम! बेटे ने मां के सामने ही पिता को उतारा मौत के घाट

Salem Murder Case: तमिलनाडु के सलेम जिले के गंगवल्ली इलाके से एक बेहद चौंका देने वाला वाक्या पेश आया है, जहां एक नाबालिग बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि यह घटना घरेलू विवाद और काफी लंबे समय से चल रहे उत्पीड़न के वजह से हुई है.

मृतक की पहचान करुप्पु मुथु के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 43 साल है. मृतक करुप्पु मुथु एक रिक्शा चालक के रूप में काम करता था. उसकी शादी उसी इलाके की संगीता से हुई थी और उनके दो बेटियां और एक बेटा उदयसबरी है, जो स्थानीय सरकारी स्कूल में दसवीं कक्षा का छात्र है. जानकारी के मुताबिक, करुप्पु मुथु को शराब की बुरी लत थी, जिसके वजह से वह रोज नशे में घर आया करता था. नशे की हालत में वह पत्नी और बेटे के साथ मारपीट करता था.

शराब की लत बनी विवाद की जड़

परिवार के मुताबिक, करुप्पु मुथु की इन हरकतों की वजह से परेशान होकर उनकी पत्नी और बेटा पिछले दो साल से अलग रह रहे हैं. इसके बावजूद वह रोजाना शराब पीकर आता और उन्हें हद से ज्यादा परेशान करता और झगड़ा करता रहता था.

इसी दौरान 20 अप्रैल को करुप्पु मुथु अपने घर के पास रहस्यमय तरीके से मृत पाया गया. यह देखकर स्थानीय लोगों ने गंगवल्ली पुलिस को तुरंत सूचना दी. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने करुप्पु मुथु के शव को बरामद कर जांच शुरू कर दी.

ये भी पढ़ें: चुनाव आयोग का बंगाल को लेकर बड़ा फैसला, 165 एडिशनल काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर किए नियुक्त

पोस्टमार्टम में हुआ हत्या का खुलासा

शुरुआत में पूछताछ के दौरान उनकी पत्नी और बेटे ने पुलिस को कहा कि करुप्पु मुथु शराब के नशे में गिर गया था, जिससे उनकी मौत हो गई. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि करुप्पु की मौत प्राकृतिक नहीं, बल्कि हत्या के कारण हुई है. इस बयान पर पुलिस को पत्नी और बेटे पर शक हुआ और दोनों से सख्ती से पूछताछ की.

बेटे ने कबूल किया जुर्म

पूछताछ के दौरान नाबालिग बेटे उदयसबरी ने अपना जुर्म कबूल किया कि वह अपने पिता की हर रोज की मारपीट से तंग आ चुका था. उसने गुस्से में आकर अपनी मां की आंखों के सामने ही लकड़ी के एक डंडे से पिता की पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई. इस कबूल नामा के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह में बंद कर दिया.

ये भी पढ़ें: बगाल में रिपोलिंग के दौरान संविदा कर्मचारी तैनात, भड़के शुभेंदु अधिकारी बोले- क्या लोकतंत्र का भविष्य...