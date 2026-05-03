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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारोज की मारपीट से तंग आकर उठाया कदम! बेटे ने मां के सामने ही पिता को उतारा मौत के घाट

रोज की मारपीट से तंग आकर उठाया कदम! बेटे ने मां के सामने ही पिता को उतारा मौत के घाट

Tamil Nadu Crime: तमिलनाडु के सलेम जिले से एक घटना सामने आई है, जहां घरेलू हिंसा और शराब की लत से परेशान नाबालिग बेटे ने गुस्से में आकर अपने पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 03 May 2026 05:48 PM (IST)
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Salem Murder Case: तमिलनाडु के सलेम जिले के गंगवल्ली इलाके से एक बेहद चौंका देने वाला वाक्या पेश आया है, जहां एक नाबालिग बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि यह घटना घरेलू विवाद और काफी लंबे समय से चल रहे उत्पीड़न के वजह से हुई है.

मृतक की पहचान करुप्पु मुथु के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 43 साल है. मृतक करुप्पु मुथु एक रिक्शा चालक के रूप में काम करता था. उसकी शादी उसी इलाके की संगीता से हुई थी और उनके दो बेटियां और एक बेटा उदयसबरी है, जो स्थानीय सरकारी स्कूल में दसवीं कक्षा का छात्र है. जानकारी के मुताबिक, करुप्पु मुथु को शराब की बुरी लत थी, जिसके वजह से वह रोज नशे में घर आया करता था. नशे की हालत में वह पत्नी और बेटे के साथ मारपीट करता था.

शराब की लत बनी विवाद की जड़

परिवार के मुताबिक, करुप्पु मुथु की इन हरकतों की वजह से परेशान होकर उनकी पत्नी और बेटा पिछले दो साल से अलग रह रहे हैं. इसके बावजूद वह रोजाना  शराब पीकर आता और उन्हें हद से ज्यादा परेशान करता और झगड़ा करता रहता था.

इसी दौरान 20 अप्रैल को करुप्पु मुथु अपने घर के पास रहस्यमय तरीके से मृत पाया गया. यह देखकर स्थानीय लोगों ने गंगवल्ली पुलिस को तुरंत सूचना दी. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने करुप्पु मुथु के शव को बरामद कर जांच शुरू कर दी.

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पोस्टमार्टम में हुआ हत्या का खुलासा

शुरुआत में पूछताछ के दौरान उनकी पत्नी और बेटे ने पुलिस को कहा कि करुप्पु मुथु शराब के नशे में गिर गया था, जिससे उनकी मौत हो गई. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि करुप्पु की मौत प्राकृतिक नहीं, बल्कि हत्या के कारण हुई है. इस बयान पर पुलिस को पत्नी और बेटे पर शक हुआ और दोनों से सख्ती से पूछताछ की.

बेटे ने कबूल किया जुर्म

पूछताछ के दौरान नाबालिग बेटे उदयसबरी ने अपना जुर्म कबूल किया कि वह अपने पिता की हर रोज की मारपीट से तंग आ चुका था. उसने गुस्से में आकर अपनी मां की आंखों के सामने ही लकड़ी के एक डंडे से पिता की पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई. इस कबूल नामा के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह में बंद कर दिया. 

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Published at : 03 May 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu News Tamil Nadu Crime Salem Murder Case
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