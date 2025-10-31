'कांग्रेस की वजह से पाक के कब्जे में गया कश्मीर का हिस्सा', सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर कांग्रेस पर हमला किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अलग संविधान बनाकर कश्मीर को देश से अलग कर दिया था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को कहा कि कांग्रेस की गलती की वजह से जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया. उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धाजंलि देते हुए कहा कि वे मानते थे कि इतिहास लिखने में समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें तो इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए.
पीएम मोदी ने कहा, ''कश्मीर धारा 370 की जंजीरों को तोड़कर मुख्य धारा से जुड़ चुका है. ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है कि अगर आज कोई भारत पर आंख उठाता है तो भारत उसे घुसकर मारेगा. भारत का हर बार जवाब पहले ज्यादा बड़ा और निर्णायक होता है. यह भारत के दुश्मनों के लिए संदेश है.''
कश्मीर को लेकर क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी
पीएम मोदी ने कहा, ''सरदार साहब ने देश की संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा, लेकिन दुर्भाग्य से सरदार साहब के निधन के बाद के वर्षों में देश की संप्रभुता को लेकर तब की सरकारों में उतनी गंभीरता नहीं रही. एक ओर कश्मीर में हुई गलतियां, दूसरी ओर पूर्वोत्तर में पैदा हुई समस्याएं और देश में जगह-जगह पनपा नक्सलवाद-माओवादी आतंक , ये देश की संप्रभुता को सीधी चुनौतियां थी, लेकिन उस समय की सरकारों ने सरदार साहब को नीतियों पर चलने की जगह रीढ़विहीन रवैये को चुना. इसका परिणाम देश ने हिंसा और रक्तपात के रूप में झेला.''
उन्होंने कहा, ''सरदार साहब चाहते थे कि जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही ओर कश्मीर का विलय हो, लेकिन, नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी. कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया. कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी, उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा.''
पीएम ने घुसपैठियों को बताया आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''आज देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है. देश के भीतर दशकों से विदेशी घुसपैठिए आते रहे, वो देश के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे. लेकिन, पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंखें मूंदे रही. वोटबैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जान-बूझकर खतरे में डाला गया.''
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL