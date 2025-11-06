प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की. टीम इंडिया ने पहली बार वीमेंस वर्ल्ड कप का खिताब जीता. भारतीय महिला टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था. टीम ने पीएम मोदी को मुलाकात के दौरान जर्सी गिफ्ट की. कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्ज समेत सभी खिलाड़ियों ने पीएम से बात की.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''आज का दिन बहुत बड़ा है. आज देव दीवाली है और गुरु पर्व भी है. मैं बस आप सभी को सुनना चाहता हूं.'' पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान हरलीन देओल ने दिलचस्प सवाल कर लिया. उन्होंने पीएम से पूछा, ''सर मुझे आपका स्किन केयर रूटीन पूछना है, आप बहुत ग्लो करते हैं.''

दीप्ति शर्मा के टैटू को लेकर क्या बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने दीप्ति शर्मा से कहा, ''मैदान पर आपकी दादागिरी बहुत चलती है.'' दीप्ति ने पीएम के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ''ऐसा नहीं है सर, लेकिन बॉल थ्रो को लेकर सभी कहते हैं कि अपनी टीम के लोगों की ओर धीरे से फेंका करो.''

दीप्ति ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को लेकर कहा, ''सर ने मुझसे हनुमान जी के टैटू के बारे में पूछा कि आप कितना मानती हैं. मुझे सबसे अच्छा यह लगा कि उन्हें मेरे इंस्टाग्राम का टैगलाइन भी पता है.

The victorious Indian Cricket Team met the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modiji, at his official residence.



We extend our heartfelt gratitude to the Honourable Prime Minister for his words of encouragement and support that continues to inspire #TeamIndia…

पीएम मोदी ने कप्तान हरमनप्रीत से क्या पूछा सवाल

प्रधानमंत्री मोदी ने हरमनप्रीत से गेंद को लेकर सवाल पूछा. हरमनप्रीत ने गेंद को जेब में रखने को लेकर कहा, ''ऐसा नहीं था कि आखिरी कैच मेरे पास आएगा, लेकिन वह गेंद मेरे पास आई. मुझे सालों से इसका इंतजार था. मैंने इसलिए गेंद अपने पास रख ली.''

PM Shri @narendramodi's interaction with ICC Women's World Cup champions.

शैफाली वर्मा ने अपना अनुभव शेयर करते कहा, ''मेरे करियर में पापा का बहुत बड़ा हाथ रहा. मेरे पापा को क्रिकेटर बनना था, लेकिन वो नहीं बन पाए. हालांकि मुझे जरूर बना दिया. मैं और मेरे भाई दोनों ही बचपन में क्रिकेट खेला करते थे.''