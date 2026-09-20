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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'

PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'

वरिष्ठ पत्रकार पायल मेहता का 46 वर्ष की उम्र में अचानक निधन हो गया. उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा ने शोक जताया.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 20 Sep 2026 09:48 AM (IST)
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वरिष्ठ पत्रकार पायल मेहता का 46 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया. रिपोर्टों के मुताबिक, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उनका निधन हुआ. उनके निधन की खबर से पत्रकारिता जगत और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों में शोक की लहर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा ने पायल मेहता के निधन पर दुख जताया है.

पायल मेहता ने पत्रकारिता में लंबे समय तक काम किया और राजनीतिक तथा राष्ट्रीय मामलों की रिपोर्टिंग से जुड़ी रहीं. उनके निधन की परिस्थितियों के बारे में अचानक तबीयत खराब होने की बात सामने आई है. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अलावा उनकी मौत की किसी अन्य चिकित्सकीय वजह के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है.

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About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 20 Sep 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
PM Narendra Modi Payal Mehta Payal Mehta Death
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