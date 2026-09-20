PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'

वरिष्ठ पत्रकार पायल मेहता का 46 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया. रिपोर्टों के मुताबिक, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उनका निधन हुआ. उनके निधन की खबर से पत्रकारिता जगत और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों में शोक की लहर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा ने पायल मेहता के निधन पर दुख जताया है.

पायल मेहता ने पत्रकारिता में लंबे समय तक काम किया और राजनीतिक तथा राष्ट्रीय मामलों की रिपोर्टिंग से जुड़ी रहीं. उनके निधन की परिस्थितियों के बारे में अचानक तबीयत खराब होने की बात सामने आई है. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अलावा उनकी मौत की किसी अन्य चिकित्सकीय वजह के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है.

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