चोरबागान हादसे को लेकर सरकार पर भड़के कल्याण बनर्जी, बोले- 'यह पूरी तरह...'

तृणमूल कांग्रेस (ममता बनर्जी गुट) के सांसद कल्याण बनर्जी ने रविवार को उत्तरी कोलकाता के चोरबागान के सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ को लेकर बीजेपी समर्थित पश्चिम बंगाल सरकार की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इसे "पूरी तरह से कुप्रबंधन" का मामला बताया.

ANI से बात करते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा, "मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक ऐसी घटनाएं कभी नहीं देखीं. यह कुप्रबंधन के कारण हुआ है. यह पूरी तरह से कुप्रबंधन का मामला है. आपने देखा होगा कि वहां रोशनी का इंतजाम बहुत खराब था. जिस तरह से ढांचा बनाया गया था, वहां बाहर ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की जगह ही नहीं थी. वहां एक ऊंचा गलियारा (एलिवेटेड कॉरिडोर) बनाया गया था. मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुलिस ने इसकी इजाजत कैसे दी. पूरी व्यवस्था भीड़ प्रबंधन के नियमों के हिसाब से नहीं थी. पुलिस क्या कर रही थी? वहां एक भी पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं था."

चोरबागान हादसे में अब तक 19 मौतें

कल्याण का यह बयान उत्तरी कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई उस दुखद घटना के बाद आया है, जहां भक्तों की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.

पुलिस ने लगाई धारा 163

इस त्रासदी के बाद, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोलकाता पुलिस ने शहर के कुछ हिस्सों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, यानी तीन दिनों के लिए प्रभावी रहेगा.

यह आदेश हिंसक प्रदर्शनों, रैलियों और सभाओं की आशंका को देखते हुए जारी किया गया है, जिनसे सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा पर असर पड़ सकता था. यह आदेश तीन दिनों तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा.

सात लोगों की हुई गिरफ्तारी

इस बीच, उत्तरी कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ के मामले में कोलकाता पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है. इस घटना में 19 लोगों की जान चली गई थी और 25 अन्य घायल हो गए थे.

कोलकाता पुलिस ने आयोजकों और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 110 और 3(5) के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए (suo motu) मामला दर्ज किया है. यह घटना कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में भारी भीड़ के बीच हुई. घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंचाया गया, जबकि अधिकारियों ने भगदड़ के कारणों की जांच शुरू कर दी है.