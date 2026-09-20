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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘भारत सिर्फ भूगोल नहीं, जिम्मेदारी है’, IIT रुड़की में छात्रों को सक्सेस मंत्रा दे गए सीडीएस

‘भारत सिर्फ भूगोल नहीं, जिम्मेदारी है’, IIT रुड़की में छात्रों को सक्सेस मंत्रा दे गए सीडीएस

आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने छात्रों से बदलती तकनीक और दुनिया की चुनौतियों के लिए लगातार खुद को तैयार करने की अपील की.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 20 Sep 2026 08:30 AM (IST)
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आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बदलती दुनिया और भविष्य की चुनौतियों को लेकर छात्रों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि भारत केवल एक भूगोल नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसे पिछली पीढ़ियों ने निभाया है और अब नई पीढ़ी को इसे आगे ले जाना है. उन्होंने छात्रों से बदलती तकनीक के साथ खुद को लगातार सीखने, समस्याओं का समाधान करने और देश की जरूरतों के लिए कुछ नया करने की अपील की.

‘भारत भूगोल नहीं, जिम्मेदारी है’

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जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, "भारत कोई भूगोल नहीं है. यह एक जिम्मेदारी है, जिसे आपसे पहले की पीढ़ियों ने निभाया है और दुनिया में आगे बढ़ते हुए अब आपको भी इसे निभाना है."

उन्होंने कहा कि वह बदलती दुनिया के बारे में बात करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने ‘DHARA’ शब्द का इस्तेमाल किया. उन्होंने बताया कि इसमें D का मतलब डिसरप्टिव यानी तेजी से बदलाव लाने वाला, H का मतलब हाईपर-कनेक्टेडनेस यानी अत्यधिक जुड़ाव, A का मतलब असिमट्री यानी असमानता, R का मतलब रीअलाइनमेंट यानी पुनर्संरेखण और A का मतलब ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता है.

सीखना-भूलना और फिर सीखना जरूरी

CDS ने कहा कि दुनिया में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं. तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि उसके साथ कदम मिलाना चुनौती बन गया है. उन्होंने कहा कि स्नातक छात्रों को बदलती दुनिया के साथ बने रहने के लिए लगातार सीखते रहना होगा.

उन्होंने कहा, "आपको सीखना होगा, सीखी हुई चीजों को जरूरत के अनुसार भूलना होगा, फिर से सीखना होगा, खुद को ढालना होगा और हमेशा जिज्ञासु बने रहना होगा. तभी आप बदलती दुनिया के साथ कदम मिला पाएंगे."

हाइपर-कनेक्टेड दुनिया में खतरे भी

जनरल सुब्रमणि ने कहा कि आज दुनिया सिर्फ व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया के जरिए ही एक-दूसरे से नहीं जुड़ी है. वित्तीय व्यवस्थाएं, एयरलाइंस, नेटवर्क और ऊर्जा प्रणालियां भी एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं.

उन्होंने कहा कि यह आपसी जुड़ाव अपने साथ कमजोरियां और जोखिम भी लेकर आता है. भविष्य के इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों को ऐसी प्रणालियां विकसित करनी होंगी, जो मुश्किल परिस्थितियों में भी मजबूती से काम कर सकें.

‘मुश्किलों के सामने डटे रहें, समस्याओं का समाधान करें’

CDS ने छात्रों से आने वाली चुनौतियों का सामना मजबूती और धैर्य के साथ करने को कहा. उन्होंने कहा कि छात्रों को समस्याओं का समाधान करने वाला बनना चाहिए, समस्याएं पैदा करने वाला नहीं.

उन्होंने कहा, "स्नातक के रूप में आपको अपने सामने आने वाली बाधाओं का सामना करने के लिए दृढ़ रहना होगा. समस्याओं को हल करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें. समस्या पैदा करने वाले नहीं, बल्कि समस्या का समाधान करने वाले बनें."

‘कुछ बनाइए, देश की जरूरतों के लिए दिमाग का इस्तेमाल करें’

जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने छात्रों से अपने ज्ञान और सोच का इस्तेमाल देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए करने की अपील की. उन्होंने कहा कि केवल शिकायत करने से बदलाव नहीं आता, बल्कि इसके लिए पहल करनी होती है.

उन्होंने कहा, कुछ बनाइए. अपने दिमाग का इस्तेमाल देश की जरूरतों को आगे बढ़ाने के लिए कीजिए. हम सभी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कुछ करने की पहल करते हैं. काम करने वाले बनिए और समस्याओं का समाधान करने वाले बनिए.

यह भी पढ़िएः जंग खत्म करने के लिए ईरान की 7 शर्तें, 'कोड 100' जारी, ट्रंप को अल्टीमेटम

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 08:30 AM (IST)
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