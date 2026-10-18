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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआशुतोष-सौरव दास की रिहाई में देरी पर भड़के अभिजीत दीपके- 'वे उन्हें वहां...'

आशुतोष-सौरव दास की रिहाई में देरी पर भड़के अभिजीत दीपके- 'वे उन्हें वहां...'

आशुतोष और सौरव दास की रिहाई में देरी को लेकर अब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सवाल खड़े किए हैं. 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद आज उनके मामले में एसईएम कोर्ट में सुनवाई होना थी.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 18 Oct 2026 07:44 PM (IST)
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सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आशुतोष रांका और सौरव दास को लेकर होने वाली सुनवाई में देरी को लेकर सवाल उठाए हैं. 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद 18 अक्टूबर को उनकी एसीईएम कोर्ट में सुनवाई होना थी, जो अभी तक नहीं हो सकी है. 

दीपके ने रत्ना सिंह के मीडिया में दिए बयान को रिपोस्ट करते हुए कहा है कि सरकार जानबूझकर आशु और सौरव की अवैध गिरफ्तारी को लंबा खींच रही है. इसके लिए वह हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ताकि अदालती कार्यवाही में देरी हो, और रिहाई न हो सके. 

देरी करने वाली चालें चल रहे हैं: दीपके

दीपके ने कहा है कि उन्हें जेल में रखने को कोई कानूनी आधार नहीं है, इसलिए वे उन्हें वहां रोके रखने के लिए देरी कराने वाली चालें चल रहे हैं. 

सुबह 12 बजे होनी थी सुनवाई: रत्ना सिंह

सीजेपी की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहली बात यह सुनवाई सुबह 12 बजे होना थी. उसको टाल-टालकर यह शाम पांच बजे तक लाए हैं. कोई हमें खबर नहीं दी गई है, कि हियरिंग होना है या नहीं होना है. सत्यापन प्रक्रिया को लेकर भी कुछ नहीं हुआ है. सौरव के साथ क्या है, आशु के साथ क्या है, सीधे आए हैं, और बोला है कि धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं. हमारे लॉयर ने काउंटर किया है, कि जिसने धमकी दी है, उसपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन क्यों इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं? 

रत्ना सिंह ने क्या दी जानकारी? 

रत्ना ने आगे कहा कि तो वो कह रहे हैं कि मैं नहीं सुनूंगा, मैं कल आऊंगा. वो वहां से उठने को थे, तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो वहां पर थे, उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो, वो कह रहे थे कि हम में से कोई है, जिसने वो धमकी भरा मैसेज भेजा है.

सवाल यह है कि किसी ने भी उनको मैसेज भेजा हो, लेकिन वो इस केस से कैसे जुड़ा है. कुछ न कुछ कारण बता कर वो इस केस में देरी कर रहे हैं. 

रत्ना सिंह ने लगाया षडयंत्र का आरोप

रत्ना सिंह ने साथ ही आशुतोष और सौरव को रिहा न करने के पीछे षडयंत्र रचने का आरोप लगाया. केस में किसी तरह की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया गया है. इसके अलावा उन्होंने सरकारी वकील और पुलिस की मिलीभगत के आरोप भी लगाए. 

'धमकी भरे मैसेज रिहाई कैसे रोक सकते हैं'

रत्ना सिंह ने पूछा है कि आखिर धमकी भरे मैसेज से किसी की रिहाई कैसे रोक सकते हैं? उन्होंने इस हिरासत को गैर कानूनी करार दिया है. यह सरकार की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से साजिश है. वो सौरभ और आशुतोष को अंदर रखना चाहते हैं. ये पूरा मन बना कर बैठे हैं कि उन दोनों को यहां से रिहा नहीं करना है. साथ ही उन्होंने कहा है कि यह हमारा सिर्फ समय खराब कर रहे हैं. 

न्यायिक हिरासत में हैं आशुतोष-सौरभ

दरअसल, आशुतोष रांका और सौरव दास के मामले में 18 अक्टूबर को एसईएम कोर्ट में सुनवाई होनी थी. दोनों नेताओं को 14 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद 5 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. ऐसे में आज फैसला आने की उम्मीद थी. अब इस पर सीजेपी के नेताओं ने गंभीर आरोप सरकार, ज्यूडिशियल कार्रवाई और दिल्ली पर मढ़े हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 18 Oct 2026 07:44 PM (IST)
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