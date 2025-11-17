दिल्ली में रामनाथ गोयनका लेक्चर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के रिजल्ट को लेकर कहा कि वहां के लोगों ने विकास को चुना है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने आरजेडी के जंगलराज का नकार दिया है. बिहार के ऐतिहासिक नतीजों ने बताया कि लोकतंत्र में लोगों की बढ़ती भागीदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं.

पीएम मोदी ने कहा, "इस बार महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से नौ फीसदी अधिक रहा. ये भी लोकतंत्र की विजय है. बिहार के नतीजों ने फिर दिखाया है कि भारत के लोगों की आकांक्षाएं कितनी ज्यादा हैं. लोग उन दलों पर विश्वास करते हैं, जो नेक नीयत से उन आकांक्षाओं को पूरा करते हैं और विकास को प्राथमिकता देते हैं. मैं यहां से देश की हर राज्य सरकार को कहूंगा कि बिहार के नतीजे हमें सबक देते हैं कि आप किस तरह की सरकार चला रहे हैं. ये आने वाले वर्षों में आने वाले समय का भविष्य तय करेंगे."

PM मोदी ने लालू यादव पर कसा तंज

पीएम मोदी ने कहा, "लालू यादव चाहते तो बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगलराज का रास्ता चुना. इसिलिए मैं हर राज्य सरकार को कहता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट का रास्ता सरल करने के लिए ईज ऑफ डूइंग के लिए कंप्टीशन करिए. फिर देखिए जनता आप पर कैसे विश्वास करती है."

मैं इलेक्शन नहीं, इमोशन मोड में रहता हूं: PM मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, "बिहार चुनाव के बाद फिर मोदी प्रेमियों ने कहना शुरू किया है कि मोदी 24*7 चुनाव मोड में काम करते हैं. इलेक्शन में नहीं इमोशनल मोड में रहना जरूरी रहता है. मन के भीतर एक बैचेनी रहती है कि एक मिनट भी गंवाना नहीं है. गरीब के इलाज के लिए, मिडिल क्लास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, इस भावना और इमोशन के साथ सरकार हमेशा जुटी रहती है. इसके नतीजे हमें चुनाव परिणाम में दिखाई देते हैं."

पीएम मोदी ने कहा, "आज देश में जो भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हमारी सरकार है या फिर राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं. हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए- विकास, विकास और सिर्फ विकास."