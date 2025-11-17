हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बिहार के नतीजे हमें सबक देते हैं, आने वाले दिनों में आपकी सरकार…', PM मोदी ने दूसरे दलों की सरकारों को दिया मैसेज

'बिहार के नतीजे हमें सबक देते हैं, आने वाले दिनों में आपकी सरकार…', PM मोदी ने दूसरे दलों की सरकारों को दिया मैसेज

पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में जो भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हमारी सरकार है या फिर राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं. हमारी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए- विकास, विकास और सिर्फ विकास.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Nov 2025 09:02 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में रामनाथ गोयनका लेक्चर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के रिजल्ट को लेकर कहा कि वहां के लोगों ने विकास को चुना है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने आरजेडी के जंगलराज का नकार दिया है. बिहार के ऐतिहासिक नतीजों ने बताया कि लोकतंत्र में लोगों की बढ़ती भागीदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं.

पीएम मोदी ने कहा, "इस बार महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से नौ फीसदी अधिक रहा. ये भी लोकतंत्र की विजय है. बिहार के नतीजों ने फिर दिखाया है कि भारत के लोगों की आकांक्षाएं कितनी ज्यादा हैं. लोग उन दलों पर विश्वास करते हैं, जो नेक नीयत से उन आकांक्षाओं को पूरा करते हैं और विकास को प्राथमिकता देते हैं. मैं यहां से देश की हर राज्य सरकार को कहूंगा कि बिहार के नतीजे हमें सबक देते हैं कि आप किस तरह की सरकार चला रहे हैं. ये आने वाले वर्षों में आने वाले समय का भविष्य तय करेंगे."

PM मोदी ने लालू यादव पर कसा तंज

पीएम मोदी ने कहा, "लालू यादव चाहते तो बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगलराज का रास्ता चुना. इसिलिए मैं हर राज्य सरकार को कहता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट का रास्ता सरल करने के लिए ईज ऑफ डूइंग के लिए कंप्टीशन करिए. फिर देखिए जनता आप पर कैसे विश्वास करती है."

मैं इलेक्शन नहीं, इमोशन मोड में रहता हूं: PM मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, "बिहार चुनाव के बाद फिर मोदी प्रेमियों ने कहना शुरू किया है कि मोदी 24*7 चुनाव मोड में काम करते हैं. इलेक्शन में नहीं इमोशनल मोड में रहना जरूरी रहता है. मन के भीतर एक बैचेनी रहती है कि एक मिनट भी गंवाना नहीं है. गरीब के इलाज के लिए, मिडिल क्लास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, इस भावना और इमोशन के साथ सरकार हमेशा जुटी रहती है. इसके नतीजे हमें चुनाव परिणाम में दिखाई देते हैं."

पीएम मोदी ने कहा, "आज देश में जो भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हमारी सरकार है या फिर राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं. हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए- विकास, विकास और सिर्फ विकास."

Published at : 17 Nov 2025 08:39 PM (IST)
Tags :
PM Modi Breaking News Abp News NARENDRA MODI BIHAR ELECTION Ram Nath Goenka
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सत्ता के गुरूर में जो...', आजम खान और अबदुल्ला आजम को 7 साल सजा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
'सत्ता के गुरूर में जो...', आजम खान और अबदुल्ला आजम को 7 साल सजा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
क्रिकेट
0 रन 5 विकेट, 22 साल के भारतीय गेंदबाज का गजब कारनामा, धड़ाधड़ कर डाले 8 शिकार
0 रन 5 विकेट, 22 साल के भारतीय गेंदबाज का गजब कारनामा, धड़ाधड़ कर डाले 8 शिकार
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
Advertisement

वीडियोज

शमीर टंडन का इंटरव्यू | बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड | कॉर्पोरेट से बॉलीवुड तक | सफ़र और भी बहुत कुछ
TRUMP TARRIF: ट्रंप का टैरिफ वाला PLAN क्यों हुआ फेल... यहां जानिए! |ABP LIVE
Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
सही या गलत?: E20 Fuel explained | Auto Live
SEBI के Digital Gold नियमों के बाद Gold की खरीद में 61% की गिरावट! |GOLD| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सत्ता के गुरूर में जो...', आजम खान और अबदुल्ला आजम को 7 साल सजा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
'सत्ता के गुरूर में जो...', आजम खान और अबदुल्ला आजम को 7 साल सजा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
क्रिकेट
0 रन 5 विकेट, 22 साल के भारतीय गेंदबाज का गजब कारनामा, धड़ाधड़ कर डाले 8 शिकार
0 रन 5 विकेट, 22 साल के भारतीय गेंदबाज का गजब कारनामा, धड़ाधड़ कर डाले 8 शिकार
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बॉलीवुड
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ फेम अन्या सिंह ने एयरपोर्ट पर दिखाया जलवा, कूल लुक में खूब दिए पोज
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ फेम अन्या सिंह ने एयरपोर्ट पर दिखाया जलवा, कूल लुक में खूब दिए पोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मछली पकड़ने के लिए दीदी ने फेंका जाल तभी सामने आ गया मगरमच्छ! दरिंदे को देख निकल गई चीखें- वीडियो वायरल
मछली पकड़ने के लिए दीदी ने फेंका जाल तभी सामने आ गया मगरमच्छ! दरिंदे को देख निकल गई चीखें
जनरल नॉलेज
रम, व्हिस्की और वोदका... तीनों में कौन सी होती है सबसे नेचुरल शराब, जानें इनकी मेकिंग प्रॉसेस
रम, व्हिस्की और वोदका... तीनों में कौन सी होती है सबसे नेचुरल शराब, जानें इनकी मेकिंग प्रॉसेस
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
Embed widget