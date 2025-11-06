PM मोदी 'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह की करेंगे शुरुआत, जारी करेंगे डाक टिकट और सिक्का
PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने के मौके पर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में समारोह के दौरान एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) को नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत करेंगे. इस मौके पर वह एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे.
यह कार्यक्रम शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) से 7 नवंबर, 2026 तक एक साल तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी उत्सव की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है. इस कालजयी रचना ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और राष्ट्रीय गौरव और एकता को बनाए रखा.
प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी किया आधिकारिक बयान
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी शुक्रवार (7 नवंबर) की सुबह लगभग साढ़े 9 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के वर्षभर चलने वाले समारोह का उद्घाटन करेंगे.
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘हम वंदे मातरम् गान के गौरवशाली 150 सालों का उत्सव मनाने जा रहे हैं. यह एक ऐसा उत्साहवर्धक आह्वान है, जिसने देश की कई पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया है.’
बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे. इसमें कहा गया कि इस समारोह में मुख्य कार्यक्रम के साथ-साथ, समाज के सभी वर्गों के नागरिकों की भागीदारी के साथ, सार्वजनिक स्थानों पर सुबह लगभग 9:50 बजे 'वंदे मातरम' के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन किया जाएगा.
7 नवंबर, 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी राष्ट्रीय गीत की रचना
इस साल वंदे मातरम् की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं. 7 नवंबर, 1875 को अक्षय नवमी के अवसर पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् की रचना की थी. वंदे मातरम् पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था.
