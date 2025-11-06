Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







तेलंगाना के जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के बोराबंडा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बंडी संजय कुमार ने कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति (BRS) पर हमलावर रुख अपनाया. उन्होंने कई सुलगते हुए राजनीतिक बयान दिए, सुलगता व्याख्या 'टोपी' पहनने को लेकर था, जिससे उन्होंने कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर सीधा निशाना साधा.

केंद्रीय मंत्री संजय कुमार ने कहा, ‘मुख्यमंत्री वोटों की लालच में सर पर टोपी पहनकर मुस्लिम समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे टोपी पहनने का दिन आया तो मैं अपना सिर कटवा लूंगा.’ अपनी हिंदू पहचान पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि वह हिंदू हैं और वह टोपी पहनकर अन्य धर्मों का अपमान नहीं करते हैं. संजय ने कांग्रेस पर लाखों वोटों के लिए ओवैसी की चापलूसी करने का भी आरोप लगाया और कांग्रेसियों को पौरुषहीन कहा.

ओवैसी और रेवंत रेड्डी पर केंद्रीय मंत्री ने साधा निशाना

बंडी संजय कुमार ने हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर और रेवंत रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ओवैसी 2047 तक इस देश को इस्लामी राज्य में बदलने का सपना देख रहे हैं और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तेलंगाना राज्य को इस्लामी राज्य में बदलने का षड्यंत्र रच रहे हैं. उन्होंने जुबली हिल्स के हिंदुओं से सवाल किया कि क्या तेलंगाना राज्य में हिंदू राज आना चाहिए या इस्लामी राज आना चाहिए? हिंदू समाज को इस बारे में सोचना चाहिए.

If a day comes when I must wear a skull cap for votes, I’d rather cut off my head.



I’m an unapologetic Hindu - I won’t insult other faiths by faking a namaz.



Even Muslim leaders like Azharuddin and MIM didn’t wear it. But CM Revanth Reddy and the Congress candidate did - just… pic.twitter.com/Qb9AS6lBwS — Bandi Sanjay Kumar (@bandisanjay_bjp) November 6, 2025

Hindus of Jubilee Hills should show your strength.



For just 30% minority votes, Congress and BRS are stooping to any level - one promises a new Muslim graveyard by December 31, the other offers to fund it personally. Nobody talks about Hindus except BJP.



Hyderabad once had the… pic.twitter.com/2Zee0FShhN — Bandi Sanjay Kumar (@bandisanjay_bjp) November 6, 2025

उन्होंने कहा, ‘हाल ही में अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कह रहा था, पता है भाई? रेड्डी हो या राव हो, मेरी गोद में आकर बैठना ही पड़ेगा, मेरे पास आना ही पड़ेगा, थू है कांग्रेस पर... कि वह फिर भी उनके साथ है!’

उन्होंने कांग्रेस का मजाक बनाते हुए कहा कि मुझे कांग्रेस वालों पर संदेह हो रहा है कि ये टोपी पहनकर घूमते हुए पाकिस्तानियों से मिले हूए तो नहीं हैं, पहले इनकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये सचमुच हिंदू हैं या ढोंगी? मुझे संदेह है कि कहीं इनका डीएनए पाकिस्तान से मिला हुआ तो नहीं.

कालेश्वरम प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री ने कालेश्‍वरम परियोजना में कथित एक लाख करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया. उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, तो सिर्फ 9,000 करोड़ रुपये की ही सीबीआई जांच क्यों मांगी गई? क्या उनमें पूरी रकम की जांच मांगने की हिम्मत नहीं है? उन्होंने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेताओं को चैन स्नेचर्स कहा और लोगों को उनसे सावधान रहने की सलाह दी. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गलती से कांग्रेस जीत गई, तो वे महिलाओं के गले से मंगलसूत्र भी छीन लेंगे. अंत में, उन्होंने जुबली हिल्स के हिंदुओं से 70% वोटों की शक्ति दिखाने का आह्वान किया.

