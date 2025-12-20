'हमारे हत्थे चढ़ा होता तो हम...', नीतीश कुमार के नकाब हटाने को लेकर भड़के AIMIM नेता ने दी धमकी, जानें और क्या कहा?
बिहार में आयुष विभाग के चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने के दौरान सीएम नीतीश कुमार के महिला डॉक्टर का नकाब हटाने को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में आयुष विभाग के चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने के दौरान डॉ. नुसरत परवीन का नकाब हटा दिया था, जिसे लेकर देश भर में बवाल जारी है. विपक्ष बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमलावर है तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता इम्तियाज जलील ने तो हाथ तोड़ने की धमकी दे डाली है.
एआईएमआईएम नेता ने एक जलसे के दौरान बिना नाम लिए सीएम नीतीश कुमार और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद को धमकाया. इम्तियाज जलील ने विवादित बयान देते हुए कहा, "तू ये समझ रहा है कि मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे. अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम. हम कोई दूसरी जमात के नेता नहीं हैं. जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती और ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे."
हम किसी को नहीं छोड़ते हैं- इम्तियाज जलील
संजय निषाद को धमकाते हुए इम्तियाज जलील ने कहा, "जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं. कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं. शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर हैं हमारे हत्थे चढ़ा होता तो हम किसी को नहीं छोड़ते हैं. इनके बाप को नहीं छोड़े तो ये क्या चीज हैं.
वहीं इस पूरे मामले पर एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार का भी बयान आया है. एक चैनल संग डिबेट कार्यक्रम में संजय निषाद को लेकर आसिम वकार ने कहा कि सिर्फ हाथ नहीं उनका मुंह भी तोड़ा जाना चाहिए.
क्या कहा था संजय निषाद ने?
ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद एक लोकल चैनल से बातचीत कर रहे थे. बातचीत के दौरान संजय निषाद ने कहा कि बुर्का उतरने पर इतना बवाल हो गया, अगर कहीं और छू देते तो क्या होता. वो भी तो आदमी ही हैं ना. संजय निषाद के इसी बयान से देश भर में बवाल मच गया है. बता दें कि सपा नेता नेता सुमैया राणा ने इस टिप्पणी को आपत्तिजनक बताते हुए उनके खिलाफ लखनऊ के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
ये भी पढ़ें
भोजन से लेकर रिफंड तक... उत्तर भारत में कोहरे की वजह से उड़ानों पर असर, सरकार ने एयरलाइंस को दिए ये आदेश
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL