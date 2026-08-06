मोदी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू, 24,000 करोड़ की CBG योजना पर लग सकती है मुहर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को संसद परिसर में केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई. संसद के मानसून सत्र के बीच हो रही इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक, कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है.

संसद परिसर में शुरू हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक

राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है. संसद परिसर में आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री स्वयं शामिल हुए और कैबिनेट की अध्यक्षता कर रहे हैं. संसद के मानसून सत्र के बीच बुलाई गई इस बैठक को कई मायनों में अहम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इसमें सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगी और कुछ बड़े प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है.

कई अहम प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा

बैठक में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है. इसके लिए पहले से विस्तृत एजेंडा तैयार किया गया है, जिस पर कैबिनेट के सदस्य विचार-विमर्श कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, बैठक में देश के विकास कार्यों, प्रशासनिक सुधारों और विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है. इसके अलावा संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार की रणनीति और आगामी योजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है. हालांकि, बैठक के एजेंडे की आधिकारिक जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है.

CBG योजना को मिल सकती है मंजूरी

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना को मंजूरी मिल सकती है. बताया जा रहा है कि GOBARdhan Initiative के तहत CBG को प्रोत्साहित करने वाली नई योजना पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है. GOBARdhan का पूरा नाम Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan है. सूत्रों के अनुसार, इस योजना के लिए करीब 24,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा सकती है. प्रस्ताव में CBG उत्पादन, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और पाइपलाइन कनेक्टिविटी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान भी शामिल है.

प्रधानमंत्री पहुंचे, बैठक शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट बैठक के लिए संसद परिसर पहुंचे, जिसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक औपचारिक रूप से शुरू हो गई. बैठक में लिए गए फैसलों की आधिकारिक जानकारी कैबिनेट की समाप्ति के बाद सामने आने की संभावना है.