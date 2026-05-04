‘बंगाल में खिला कमल’- बंगाल में जीत को बढ़ रही बीजेपी, पीएम मोदी का पहला रिएक्शन आया सामने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, 'बंगाल में कमल खिल गया है,' और 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया. पीएम मोदी ने कहा कि यह चुनाव हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि इसमें जनता की शक्ति की जीत हुई है और बीजेपी की सुशासन की राजनीति सफल रही है. उन्होंने पश्चिम बंगाल के हर नागरिक को नमन किया.

विकास और उम्मीदों को पूरा करने का वादा

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने बीजेपी को शानदार जनादेश दिया है और उनकी पार्टी राज्य के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीजेपी ऐसी सरकार देगी, जो समाज के हर वर्ग को अवसर और सम्मान सुनिश्चित करेगी.

महिला वोट बना निर्णायक, बीजेपी के पैकेज ने बदला समीकरण

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत में महिलाओं के लिए घोषित व्यापक पैकेज निर्णायक कारक बनकर उभरा. पार्टी ने ₹3,000 मासिक सहायता, दुर्गा सुरक्षा स्क्वॉड, महिला पुलिस बटालियन और नौकरियों में 33% आरक्षण का वादा किया. इसके साथ मुफ्त शिक्षा, परिवहन सुविधाएं, बाल विवाह पर रोक और पीड़ितों को कानूनी सहायता जैसे ठोस उपायों ने महिलाओं के बीच भरोसा पैदा किया. यह पैकेज केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और अवसर का समग्र संदेश देता नजर आया, जिसने मतदाताओं को प्रभावित किया.