25 दिसंबर 2025 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे. यहां उन्होंने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्धाटन किया. इस दौरान PM मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने भेदभाव की राजनीति की. कांग्रेस ने कभी महापुरुषों को महत्व नहीं दिया, जो उन्हें बीजेपी की सरकार में मिला है. आजादी के बाद सिर्फ एक ही परिवार की चर्चा होती थी.

1. एक ही परिवार के नाम से योजनाएं पनपी थीं

PM मोदी ने कहा, 'हमें ये नहीं भूलना है कि आजादी के बाद अच्छे काम को एक ही परिवार के नाम से योजना पनपी. एक ही परिवार, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला. भाजपा ने देश को इस प्रवृति से बाहर निकाला है. भाजपा हर किसी के योगदान को अवसर दे रही है. कोई नहीं भूल सकता है कि बाबा साहेब अंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास हुआ, कांग्रेस और यूपी में सपा ने यही किया. लेकिन भाजपा ने बाबा साहेब के इतिहास को मिटने नहीं दिया.'

2. भाजपा के संस्कार हमें सबकी इज्जत करना

PM मोदी ने कहा कि आजाद भारत में अनेक प्रधानमंत्री हुए लेकिन राजधानी दिल्ली में जो म्यूजियम था, उसमें अनेक प्रधानमंत्री को नजरअंदाज किया गया, इसे भी NDA ही ने बदला है. कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने भाजपा को हमेशा अछूत बनाए रखा, लेकिन भाजपा के संस्कार हमें सबकी इज्ज्त करना सिखाते हैं. हमारी सरकार ने नरसिम्हा राव जी और प्रणव बाबू को भारत रत्न दिया, मुलायम सिंह यादव और तरुण गोगोई को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है. कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर सकता है. इनके शासनकाल में भाजपा को अपमान ही मिलता था. उत्तर प्रदेश 21 फीसदी के भारत में अपनी अलग पहचान बना रहा है.

3. दीनदयाल के सपने को मोदी ने संकल्प बनाया

PM मोदी ने कहा, 'दशकों पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का सपना देखा था, उन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन भी दिया था. दीन दयाल जी के सपने को मोदी ने अपना संकल्प बनाया. हमने इसे संतुष्टिकरण का नया विस्तार दिया है. हर लाभार्थी को सरकार की कल्याणकारी योजना में लाने का प्रयास किया जा रहा है. यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्चा सेक्यूलरिज्म है. आज देश के नागरिकों को बिना भेद भाव के, शौचालय, मुफ्त इलाज, मुफ्त अनाज मिल रहा है, तो पंडित दीन दयाल जी के विजन के साथ न्याय हो रहा है.'

4. PM मोदी ने महाराजा बिजली पासी को याद किया

PM मोदी ने कहा, 'आज महाराजा बिजली पासी की भी जन्म जयंती है. ये भी संयोग ही है कि अटल जी ने ही 2000 में बिजली पासी की याद में डाक टिकट जारी किया था. थोड़ी देर पहले मुझे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है, ये उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमाएं जिनती उंची हैं, इससे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी बुलंद है. ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हमें संदेश देता है कि हमारा हर प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है, सबका प्रयास ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा.'

5. आजादी के बाद सरदार पटेल का कद घटा था

PM मोदी ने कहा, 'सरदार पटेल ने रियासतों को भारत में मिलाया. लेकिन आजादी के बाद उनके काम और कद को छोटा कर दिया. भाजपा ने सरदार साहब को मान सम्मान दिया, जिसके वो हकदार थे. उनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई. कांग्रेस के शासन में आदिवासियों को उचित स्थान नहीं दिया गया. हमारी सरकार ने भगवान बिसरा मुंड का भव्य स्मारक बनाया. साथियों, देश भर में ऐसे अनेक उदाहरण हैं. महाराज सुहेलदेव का स्मारक भाजपा सरकार में बना. निषादराज और प्रभु राम की मिलन स्थली को सम्मान मिला.'

6. भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश

PM मोदी ने कहा कि भारत में टेलीकाम को गति देने का काम अटलजी ने ही किया था. आज भारत दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट और मोबाइल यूजर वाले देशों में से है. अटलजी जहां होंगे, वो इस बात से खुश होंगे. 11 सालों में भारत दुनिया के सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है. कनेक्टिविटी को लेकर उनके विजन 21वीं सदी के भारत की मजबूती है.

7. गावों में 8 लाख किलोमीटर सड़कें बनीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा, 'उनके समय में ही गांव -गावं तक सड़कें पहुंचाने का अभियान शुरू हुआ. स्वर्णिम चतुर्भूज अभियान भी शुरू हुआ. आज 8 लाख किलोमीटर सड़कें गांवों में बनकर तैयार है. हमारा यूपी एक्सप्रेस-वे के रूप में अपनी पहचान बना रहा है. अटलजी ने मेट्रो की शुरुआत की. आज मेट्रो लाखों लोगों का जीवन आसान बना रहा है.'

8. सरकार की स्कीम से 25 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े

PM मोदी ने कहा, '2014 से पहले 25 करोड़ साथी सरकार की योजनाओं के दायरे में थे. आज 95 करोड़ साथी इस सुरक्षा कवच के दायरे में हैं. यूपी में बड़ी संख्या में इन योजनाओं का लाभ मिला है. जैसे खाते सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होते हैं, वैसे बीमा भी कुछ ही संपन्न लोगों के पास था. हमारी सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक बीमा पहुंचाने का बीड़ा उठाया. आज सरकार की स्कीम से 25 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं.'

9. 55 करोड़ लोग सुरक्षा बीमा से जुड़े

PM मोदी ने बताया कि दुर्घटना के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चल रही है, जिससे 55 करोड़ लोग जुड़े हैं. ये लोग पहले बीमा के बारे में सोच नहीं पाते थे. इन योजनाओं से करीब 25,000 करोड़ रुपए का क्लेम पहुंचा है. यानी संकट के समय पैसा गरीब परिवारों के काम आया है.

10. यूपी में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'उत्तर प्रदेश में देखिए एक जनपद एक उत्पाद का अभियान चल रहा है. छोटी इकाइयों का सामर्थ्य बढ़ रहा है. यूपी में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है. ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा वो अब लखनऊ में बन रही है. वो दिन दूर नहीं, जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर दुनिया भर में जाना जाएगा.'