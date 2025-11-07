राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम् का मूल भाव है. भारत, मां भारती और भारत की शाश्वत संकल्पना. वंदे मातरम यह शब्द एक मन्त्र है एक ऊर्जा है एक स्वप्न है एक संकल्प है.

पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम यह मां भारती की सेवा है मां भारती की आराधना है. वंदे मातरम हमें आत्मविश्वास देता है और हमें बताता है कि ऐसा कोई संकल्प लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी पा ना सकें. वंदे मातरम हमें संकल्प को सिद्ध करने का मन्त्र देता है.

उन्होंने आगे कहा कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है. हम आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मन रहे हैं यह हमें प्रेरणा देगा और सभी देशवासियों को ऊर्जा से भर देगा. इसी दिवस को इतिहास में दर्ज कराने के लिए आज का यह कार्यक्रम है. इस अवसर पर सभी देशवासियों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं.