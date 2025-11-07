बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया. उन्होंने कहा कि हरियाणा के राई विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में एक ही महिला की फोटो 22 बार अलग-अलग नामों से दर्ज है. राहुल गांधी के मुताबिक वह महिला हरियाणा में 10 बूथों पर 22 बार वोट दे चुकी है. उसके नाम हैं सीमा, स्वीटी, रश्मि, विमला, सरस्वती. हैरानी की बात ये कि फोटो में दिखने वाली महिला ब्राजील की है. उन्होंने इसे केंद्र की गड़बड़ी बताया और चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया.

इस आरोप के बाद जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसमें दिखाई देने वाली महिला का नाम लारिसा नेरी है. वह ब्राजील के बेलो होरिज़ोंटे शहर की रहने वाली हैं, जो पेशे से एक हेयरड्रेसर हैं. लारिसा ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में बताया कि जब मैंने अपनी फोटो भारतीय चुनावों से जुड़ी खबरों में देखी तो मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या मजाक है. बाद में जब पता चला तो मैं बहुत घबरा गई. उन्होंने कहा कि यह तस्वीर लगभग 8 साल पुरानी है और उनके एक दोस्त मैथियस फेरेरो ने अपने कैमरे से ली थी. यह किसी मॉडलिंग शूट का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उनके घर में casually ली गई एक फोटो थी.

इंटरनेट पर फ्री डाउनलोड के लिए उपलब्ध फोटो

लारिसा नेरी की यह तस्वीर Pexels और Unsplash वेबसाइटों पर एक फ्री स्टॉक इमेज के रूप में मौजूद है. लाखों लोग इसे अलग-अलग कामों में इस्तेमाल कर चुके हैं. इन वेबसाइटों पर लारिसा का नाम नहीं लिखा गया है, बल्कि केवल फोटोग्राफर का नाम दिया गया है. लारिसा ने कहा कि कि कई कंपनियां इस फोटो को अपने प्रचार में इस्तेमाल करती हैं, लेकिन किसी राजनीतिक विवाद में मेरा चेहरा पहली बार दिखा.

मैं भारत नहीं गई, राहुल गांधी को नहीं जानती-लारिसा नेरी

लारिसा ने बताया कि उनका भारत या भारतीय राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है. उन्होंने कहा कि मैंने कभी भारत की यात्रा नहीं की और न ही राहुल गांधी को जानती हूं. मैं राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखती. उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर सैकड़ों मैसेज मिले हैं. कुछ लोग मजाक कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग सच्चाई जानना चाहते हैं.

यह मजाक नहीं, अपमान जैसा लगा— लारिसा

लारिसा ने कहा कि अगर उनकी तस्वीर किसी अच्छे मकसद से इस्तेमाल होती तो उन्हें खुशी होती, लेकिन राजनीतिक विवाद में इसे जोड़ना गलत और अपमानजनक लगा. उनके अनुसार यह एक तरह का हमला लगा. किसी की फोटो बिना अनुमति के इस्तेमाल करना गलत है. वह अब अपने वकील से इस मामले में सलाह ले रही हैं और भारत में स्थिति पर नजर रखे हुए हैं.

चुनाव आयोग और सरकार की सफाई

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि अगर किसी मतदाता की पहचान संदिग्ध थी तो कांग्रेस के एजेंट को उसी वक्त शिकायत करनी चाहिए थी. उन्होंने यह भी पूछा कि क्या कांग्रेस डुप्लिकेट वोटर आईडी हटाने के अभियान का समर्थन करती है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, ''बिहार में चुनाव चल रहे हैं और राहुल गांधी हरियाणा की कहानियां सुना रहे हैं. वह असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए झूठ फैला रहे हैं.”

ये भी पढ़ें: 'मनी हाइस्ट' देखकर की 150 करोड़ की ठगी, पुलिस ने खोला हैरान करने वाला राज, आरोपी ऐसे लोगों को बनाते थे शिकार