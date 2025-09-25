अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरपर्सन और सिख इतिहास के जानकार सरदार तरलोचन सिंह ने एक बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन जिस रायसीना हिल पर बना है, उसकी जमीन गुरुद्वारा रकाबगंज से जुड़ी हुई है. उन्होंने ANI के पॉडकास्ट में कहा, ''ये जो संसद भवन के बाहर गुरुद्वारा रकाबगंज है, उसी की जमीन है. रायसीना हिल का मालिक गुरुद्वारा है और उसे बनाने वाले भी सिख ही हैं.''

तरलोचन सिंह का कहना है कि दिल्ली को बनाने में सिखों का बड़ा योगदान है और इस इतिहास को सही ढंग से पढ़ना और जानना चाहिए. तरलोचन सिंह ने इस बात पर अफसोस जताया कि भारत की किसी भी किताब में महाराजा रणजीत सिंह पर कोई अध्याय नहीं है. उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं है क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह महान सिख शासक थे. उनके शासनकाल में पंजाब की सीमाएं सबसे बड़ी थीं. वे सच्चे सेकुलर शासक थे. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जितना सोना लगा है, उतना ही सोना लाहौर की सुनहरी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी लगाया गया. कोहिनूर हीरा उन्होंने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को दान कर दिया था. उनका मानना है कि यह सब महाराजा रणजीत सिंह की सेकुलर नीति का सबूत है.

EP-348 with Former Rajya Sabha MP Tarlochan Singh premieres today at 5 PM IST (Part 2)



“Why is there no chapter in history books on Maharaja Ranjit Singh’s contribution to India?” - Tarlochan Singh



“Sukhbir Singh Badal’s business overshadowed his politics.” - Tarlochan Singh… pic.twitter.com/cmzw3X3lTD — ANI (@ANI) September 24, 2025

खालिस्तान और सिख डायस्पोरा पर टिप्पणी

पॉडकास्ट में उन्होंने खालिस्तानी अलगाववाद पर भी बात की. कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में बसे सिख डायस्पोरा की ओर से खालिस्तान और रेफरेंडम की मांग पर उन्होंने कहा, ''हमारा फैसला हम ही ले सकते हैं, बाहर बैठे लोग नहीं.'' उनका कहना है कि कनाडा में रेफरेंडम से कुछ नहीं होगा, क्योंकि असली फैसला भारत में होना है. उन्होंने बाहर बसे सिखों से अपील की कि अगर वे पंजाब के लिए कुछ करना चाहते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग में निवेश करें, जिससे पंजाब तरक्की कर सके.

सिख इतिहास को जानने की जरूरत

तरलोचन सिंह का कहना है कि भारत के इतिहास में सिखों के योगदान को पर्याप्त जगह नहीं दी गई है. दिल्ली और पंजाब के निर्माण में सिखों की बड़ी भूमिका रही है, जिसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है.

ये भी पढ़ें: लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शन, अब तक 4 की मौत और कई घायल, जानें क्या है ताजा अपडेट