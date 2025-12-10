प्रधानमंत्री मोदी की राहुल गांधी से साथ मीटिंग, अमित शाह भी रहे मौजूद, जानें पूरा मामला

देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए बुधवार (10 दिसंबर 2025) को चयन समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए. इस नियुक्ति को अंतिम रूप देने के लिए तीनों नेताओं के बीच करीब दो घंटे बैठक हुई. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में आठ खाली पदों पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर भी पैनल द्वारा निर्णय लिया जाएगा.

इस बैठक में केंद्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, आठ सूचना आयुक्तों और सतर्कता आयुक्त के चयन पर भी बात हुई. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने इन अधिकारियों के चयन पर असहमति जताई है.

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)