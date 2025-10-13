प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली बंधकों की रिहाई पर खुशी जताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सराहना की है. दो साल से अधिक समय तक बंदी बनाए गए बंधकों की आजादी को पीएम मोदी ने उनके परिवारों के साहस, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयास और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दृढ़ संकल्प का परिणाम बताया.

उन्होंने एक्स पर लिखा- 'उनकी आजादी उनके परिवारों के साहस, राष्ट्रपति ट्रंप के लगातार शांति प्रयासों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मजबूत संकल्प का प्रतीक है. हम राष्ट्रपति ट्रंप के क्षेत्र में शांति लाने के ईमानदार प्रयासों का समर्थन करते हैं.'

738 दिन बाद हमास की कैद से आजादी

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 738 दिन की कैद से हमास ने 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है. इस रिहाई को दो चरणों में अंजाम दिया गया - पहले चरण में 7 और दूसरे में 13 लोगों को छोड़ा गया. इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कुछ समय बाद रिहा बंधकों की तस्वीरें साझा कीं, जिनमें उन्हें सैनिकों से मिलते और भावुक पल बिताते देखा गया.

तेल अवीव में ट्रंप की मुलाकात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल अवीव में उन परिवारों से मुलाकात की जिनके परिजन या तो बंधक थे या मारे गए. इसके बाद उन्होंने इजरायल की संसद (कनेस्सेट) को संबोधित किया. ट्रंप ने कहा, 'दो कठिन वर्षों के बाद, 20 साहसी बंधक अपने परिवारों के पास लौटे हैं. बंदूकें अब खामोश हो गई हैं और एक नया सवेरा शुरू हुआ है. यह युद्ध का अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है.'

नेतन्याहू बोले- 'दुश्मनों को अब हमारी ताकत समझ आ गई'

बंधकों की रिहाई के बाद संसद में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने इस युद्ध के लिए भारी कीमत चुकाई है, लेकिन अब दुश्मनों को साफ हो गया होगा कि देश कितना मजबूत और दृढ़ निश्चयी है. उन्होंने कहा, '7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला एक बहुत बड़ी भूल थी. अब उन्हें समझ आ गया होगा कि इजरायल डटा रहेगा.'

रिहाई को माना जा रहा है अहम मोड़

20 बंधकों की रिहाई को दो साल से चल रहे संघर्ष में एक बड़ा मानवीय और राजनीतिक मोड़ माना जा रहा है. यह कदम क्षेत्र में शांति प्रयासों को नई दिशा दे सकता है और इजरायल के भीतर भावनात्मक माहौल बना रहा है. परिवारों ने अपनों की वापसी को 'चमत्कार जैसा पल' बताया.