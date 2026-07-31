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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामुझे और मेरी स्वर्गीय मां को दी गई गाली, गुमराह बच्चों को माफ करता हूं - पीएम मोदी

मुझे और मेरी स्वर्गीय मां को दी गई गाली, गुमराह बच्चों को माफ करता हूं - पीएम मोदी

'मुझे और मेरी स्वर्गीय मां को दी गई गाली', नए Video में बोले पीएम मोदी

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 31 Jul 2026 11:36 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने इंस्टाग्राम एक नया वीडियो संदेश जारी किया है. इस वीडियो में पीएम मोदी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान किए गए अपशब्दों को लेकर कहा कि मैं गाली देने वाले बच्चों को माफ करना चाहता हूं. पीएम मोदी ने कहा, 'हाई फ्रेंड्स आज तो मन करता है आपसे ही बात करूं. जतंर मंतर पर जो कुछ भी उसे देश और दुनिया ने देखा है. कुछ शरारती बच्चों ने मुझे भद्दी-भद्दी गालियां दी. किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों को प्रयोग किया गया. मुझे तो गाली दी गई मेरी स्वर्गीय माता को भी गाली दी गई. न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है.'

 
 
 
 
 
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पीएम मोदी ने कहा, 'इसे लेकर समाज के अंदर जो आक्रोश है उसे मैं भली-भांति समझ सकता हूं. कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस तरह की भाषा कैसे बोल सकती है, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगाकर के राह दिखाने का. ये गुमराह बच्चे हैं. उनको राह दिखाना हमारा काम है. उनको सजा दिलाना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे. मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं.'

पीएम मोदी ने कहा, 'समाज भी मेरे इस बात को स्वीकार करे क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है. कभी-कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है. खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं क्योंकि दांत भी हमारे हैं जीभ भी हमारी है. बच्चे भी हमारे हैं. उन्हें राह दिखाना हमारा काम है. गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन ये कठिन काम हमें करना है और इसलिए मैं इन बच्चों को कहता हूं बच्चों आओ हम देश के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ें. कुछ नया सीखें. गलतियों से भी सीखें. अपने सपनों को लेकर चल पड़ें. देश बहुत आगे बढ़ रहा है. आगे बढ़ने वाला है ओर आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो यही मेरा सपना है.'

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)

Published at : 31 Jul 2026 11:09 PM (IST)
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