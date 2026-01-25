साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (25 जनवरी) को साल 2026 के पहले 'मन की बात' कार्यक्रम में देशवासियों को संदेश दिया. पीएम मोदी ने कहा कि ये साल 2026 की पहली 'मन की बात' है. कल 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे. इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था. 26 जनवरी का यह दिन हमें अपने संविधान के संस्थापकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर देता है.

पीएम मोदी ने कहा कि आज 25 जनवरी का दिन भी बहुत अहम है क्योंकि आज नेशनल वोटर्स डे है. मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है. जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करे और मिठाइयां बांटी जाएं. इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी. 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें.

तमसा नदी का जिक्र कर क्या बोले पीएम मोदी

नदियों को लेकर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से होकर गुजरने वाली तमसा नदी को लोगों ने नया जीवन दिया है. अयोध्या से निकलकर गंगा में समाहित होने वाली यह नदी कभी इस क्षेत्र के लोगों के जन-जीवन की धुरी हुआ करती थी, लेकिन प्रदूषण की वजह से इसकी अविरल धारा में रुकावट आने लगी थी. इसके बाद यहां के लोगों ने इसे एक नया जीवन देने का अभियान शुरू किया. नदी की सफाई की गई और उसके किनारों पर छायादार और फलदार पेड़ लगाए गए. स्थानीय लोग कर्तव्य भावना से इस काम में जुटे और सबके प्रयास से नदी का पुनरुद्धार हो गया.

आंध्र-प्रदेश के अनंतपुर का किया जिक्र

पीएम मोदी ने आंध्र-प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि अनंतपुर जो सूखे की गम्भीर समस्या से जूझता रहा है और यहां की मिट्टी, लाल और बलुई है. यही वजह है कि लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है. इस समस्या के समाधान के लिये स्थानीय लोगों ने जलाशयों को साफ करने का संकल्प लिया. फिर प्रशासन के सहयोग से यहां 'अनंत नीरू संरक्षणम प्रोजेक्ट' की शुरुआत हुई. इस प्रयास के तहत 10 से अधिक जलाशयों को जीवन दान मिला है. जलाशयों में अब पानी भरने लगा है और इसके साथ ही 7000 से अधिक पेड़ भी लगाए गए हैं.

'दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा StartUp इको-सिस्टम भारत'

पीएम मोदी ने कहा कि भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा StartUp इको-सिस्टम बन चुका है. StartUp India की इस अद्भुत journey के heroes हमारे युवा साथी हैं. अपने comfort zone से बाहर निकलकर उन्होंने जो innovation किए, वो इतिहास में दर्ज हो रहे हैं. Al, Space, Nuclear Energy, Semiconductors, Mobility, Green Hydrogen, Biotechnology आप नाम लीजिए और कोई न कोई भारतीय StartUp उस sector में काम करते हुए दिख जाएगा.

