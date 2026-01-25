गुजरात की राजनीति से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस जांच के बाद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल के भतीजे यशकुमारसिंह गोहिल ने अपनी पत्नी राजेश्वरी की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह घटना कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या के बाद आत्महत्या का मामला है. यह घटना बुधवार (21 जनवरी 2026) की रात अहमदाबाद के बोडकदेव इलाके में दंपति के आवास पर हुई थी. शुरुआती तौर पर इसे हादसा बताया गया था, लेकिन अब दर्ज एफआईआर और फॉरेंसिक जांच ने पूरे मामले की तस्वीर बदल दी है.

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक घटना के तुरंत बाद पुलिस ने कहा था कि यशकुमारसिंह से गलती से फायरिंग हो गई, जिसमें उसकी पत्नी की मौत हो गई और इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली. हालांकि, जब पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की, हथियार की तकनीकी जांच करवाई और फॉरेंसिक रिपोर्ट का अध्ययन किया, तो यह स्पष्ट हुआ कि गोलीबारी गलती से नहीं हो सकती थी. वस्ट्रापुर थाने में दर्ज नई एफआईआर में इस पूरे मामले को इरादतन हत्या बताया गया है. पुलिस के अनुसार, फायरिंग का तरीका, गोली की दिशा और हथियार की स्थिति साफ तौर पर जानबूझकर किए गए अपराध की ओर इशारा करती है.

फॉरेंसिक जांच में सामने आए अहम तथ्य

पुलिस जांच में यह सामने आया है कि राजेश्वरी को पीछे से गोली मारी गई थी, जो सीधे उनके सिर में लगी. जिस रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया, वह यशकुमारसिंह की लाइसेंसी रिवॉल्वर थी. रिवॉल्वर में केवल दो गोलियां थीं और दोनों गोलियों का इस्तेमाल किया गया था. जांच में यह भी पाया गया कि हथियार के साथ किसी तरह की लापरवाही या तकनीकी गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले. ट्रिगर दबाने के लिए विशेष बल और सही कोण की आवश्यकता होती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि फायरिंग जानबूझकर की गई थी.

पत्नी की मौत के बाद एंबुलेंस को कॉल

FIR के मुताबिक, पत्नी को गोली मारने के बाद यशकुमारसिंह ने 108 एंबुलेंस सेवा को फोन किया. जब मेडिकल टीम मौके पर पहुंची, तब तक राजेश्वरी की मौत हो चुकी थी. इसके कुछ ही समय बाद यशकुमारसिंह ने उसी कमरे में अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली. पुलिस का मानना है कि यह पूरा घटनाक्रम गंभीर मानसिक दबाव, पारिवारिक तनाव या वैवाहिक विवाद से जुड़ा हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.

कौन था यशकुमारसिंह गोहिल

यशकुमारसिंह गोहिल कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल का भतीजा था. वह गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत था. उसकी शादी हाल ही में राजेश्वरी से हुई थी. पुलिस अब दंपति के वैवाहिक जीवन, आपसी संबंधों और किसी संभावित विवाद की भी जांच कर रही है.

हत्या का मामला दर्ज, जांच जारी

इस मामले में शिकायतकर्ता और सहायक पुलिस आयुक्त जयेश ब्रह्मभट्ट ने बताया कि यशकुमारसिंह गोहिल के खिलाफ उनकी पत्नी की हत्या का मामला दर्ज किया गया है. इसके बाद आरोपी ने आत्महत्या कर ली. पुलिस हत्या के पीछे की वजह, मानसिक स्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़े हर पहलू की गहन जांच कर रही है.

