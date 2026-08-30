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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ये नए प्रयासों को आगे लाने का मंच', 'मन की बात' में बोले PM मोदी

'ये नए प्रयासों को आगे लाने का मंच', 'मन की बात' में बोले PM मोदी

मन की बात के 137वें एपिसोड में पीएम मोदी ने ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ अभियान का जिक्र किया. उन्होंने युवाओं से ड्रग्स के खिलाफ रचनात्मक अभियान चलाने की अपील की.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 30 Aug 2026 11:43 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (30 अगस्त 2026) को ‘मन की बात’ के 137वें एपिसोड में देशवासियों से नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत करने की अपील की. उन्होंने कहा कि ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़ रहे हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य साफ है. हमें देश के युवाओं को नशे से दूर रखना और भारत को ड्रग्स से मुक्त बनाना है. उन्होंने कहा कि नशे की लत केवल एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती, बल्कि इसका असर पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है.

युवाओं से रचनात्मक तरीके से जुड़ने की अपील

प्रधानमंत्री ने उन लोगों की तारीफ की जो नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे नशा मुक्त भारत के लिए नए और रचनात्मक तरीके अपनाएं. पीएम मोदी ने युवाओं से मजबूत नारे बनाने, ड्रग्स से दूर रहने का संदेश देने वाले गाने तैयार करने और छात्रों व थिएटर समूहों से ऐसे नाटक तैयार करने को कहा, जिनमें नशे के नुकसान के साथ इससे बाहर निकलने का रास्ता भी बताया जाए. पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे प्रयास युवाओं तक नशे के खिलाफ संदेश पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

‘भारत राज्य’ वेबसाइट का भी किया जिक्र

‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री ने भारत के इतिहास को आसान तरीके से समझने वाली एक वेबसाइट का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर उन्हें इस वेबसाइट के बारे में जानकारी मिली थी. पीएम मोदी के मुताबिक, मुंबई में रहने वाले कृष्णा शेषाद्री ने भारत राज्य नाम से यह वेबसाइट तैयार की है. वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति किसी खास वर्ष को चुनकर यह देख सकता है कि उस समय भारत के अलग-अलग हिस्सों में किसका शासन था. प्रधानमंत्री ने इस प्रयास को दिलचस्प बताते हुए कहा कि इतिहास को इस तरह आसान और रोचक तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 30 Aug 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Mann Ki Baat Drug PM Modi Breaking News Abp News 'Mann Ki Baat'
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