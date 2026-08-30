सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में कौन कौन पहुंचा? कांग्रेस-BJP दोनों में बवाल

दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शनिवार (29 अगस्त) को कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के लिए शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें सैंकड़ों लोग शामिल हुए. परिवार की ओर से जारी बयान के अनुसार, इस सभा में दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के कईं नेताओं के साथ-साथ सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि देने पर बीते दिनों कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा को घेरने वाली बीजेपी अब खुद भी घिरती दिख रही है.

पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के 3 सांसदों कमलजीत सहरावत, रामवीर सिंह बिधूड़ी और योगेंद्र चंदोलिया को कुमार के निधन के बाद उनके आवास पर जाकर शोक व्यक्त करने को लेकर नाराजगी जताई.

एचएस फूलका ने जताई नाराजगी

बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एचएस फूलका ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष की सराहना की. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 40 वर्षों से इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ी है. यह बात उन्होंने 1984 के सिख-विरोधी दंगों को लेकर कही. फूलका ने शुक्रवार को पार्टी के 3 सांसदों की कुमार के घर जाने की घटना की निंदा की और उनके बहिष्कार की मांग की.

बीजेपी कई सालों से 1984 के दंगों में कांग्रेस नेताओं की भूमिका को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधती रही है. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2018 में सज्जन कुमार को 1984 के दंगों के दौरान 5 सिखों की हत्या और 1 गुरुद्वारे को जलाने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

सज्जन कुमार को हुई थी उम्रकैद की सजा

फरवरी 2025 में दिल्ली की एक अदालत ने दो सिखों की हत्या से जुड़े 1 अन्य मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई. 2018 में दोषी ठहराए जाने के बाद कुमार ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था. तबीयत खराब होने पर उन्हें 20 अगस्त को तिहाड़ जेल से सफदरजंग अस्पताल लाया गया था. अस्पताल के अनुसार रिससिटेशन और लाइफ-सपोर्ट उपायों के बावजूद दोपहर 12.30 बजे उनकी मौत हो गई.

ये भी पढ़ें

'भारत के DNA में विविधता में एकता', मैडिसन स्क्वायर में बोले मोहन भागवत