'विकसित भारत का लें संकल्प, स्वतंत्रता सेनानियों को दें श्रद्धांजलि', PM मोदी का इंस्टा वीडियो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर देशवासियों से 15 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने और हर घर पर तिरंगा लहराने की अपील की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर हर घर पर तिरंगा लहराने की अपील की है. इस वीडियो को जरिए पीएम मोदी ने कहा, '15 अगस्त को आन-बान-शान से मनाएं. स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें. विकसित भारत का संकल्प लें. हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा. आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए.' इस दौरान वीडियो में नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एनडीए के अन्य नेता तिरंगा लहराते नजर आए.
संसद भवन परिसर में मंगलवार (11 अगस्त 2026) को झससे पहले एनडीए बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर गठबंधन के सांसदों ने तिरंगा लहराकर और ‘वंदे मातरम्’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाकर उनका स्वागत किया. संसद भवन पुस्तकालय स्थित जीएमसी बालयोगी सभागार में आयोजित इस ‘मंगल मिलन’ बैठक में केंद्रीय मंत्रियों, एनडीए नेताओं और गठबंधन में शामिल दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया. बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, एस जयशंकर सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए.
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केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 15 अगस्त को ऐतिहासिक लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गाया जाएगा और इस कार्यक्रम की थीम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवा शक्ति का योगदान होगी. रक्षा सचिव आरके सिंह ने कहा कि लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान युवाओं की उपलब्धियों और योगदान को रेखांकित करने की योजना जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन से पहले ही तय की जा चुकी थी.
भारत 15 अगस्त को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली के लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे. रक्षा सचिव के अनुसार, प्रधानमंत्री के लाल किले पहुंचने पर वंदे मातरम् का गायन होगा. इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र के नाम पारंपरिक संबोधन देंगे. इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में करीब 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है.