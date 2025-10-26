हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'छठ पर्व सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण', मन की बात में बोले पीएम मोदी

'छठ पर्व सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण', मन की बात में बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं और इसे संस्कृति, प्रकृति और समाज की एकता का प्रतीक बताया. उन्होंने भारतीय नस्ल के डॉग्स को अपनाने पर जोर दिया.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 26 Oct 2025 11:52 AM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आज के मन की बात कार्यक्रम में पूरे देशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं और इसे संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस समय त्योहारों का उल्लास है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हम सबने दीपावली मनाई और अब बड़ी संख्या में लोग छठ महापर्व मनाने की तैयारी कर रहे हैं. पीएम मोदी ने छठ महापर्व को संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतीक बताया.

पीएम मोदी ने कहा कि छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है, जो भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है. उन्होंने सभी देशवासियों को संदेश दिया कि चाहे आप देश या दुनिया के किसी भी कोने में हों, छठ के इस महापर्व में हिस्सा जरूर लें और इस अनुभव को महसूस करें. उन्होंने छठी मैया को नमन किया और विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी.

भारतीय नस्ल के डॉग्स पर क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने कहा, "करीब पांच वर्ष पहले मैंने इस कार्यक्रम में भारतीय नस्ल के 'श्वान' यानि डॉग्स की चर्चा की थी. मैंने देशवासियों के साथ ही अपने सुरक्षा बलों से आग्रह किया था कि वे भारतीय नस्ल के डॉग्स को अपनाएं, क्योंकि वो हमारे परिवेश और परिस्थितियों के अनुरूप ज्यादा आसानी से ढल जाते हैं. BSF और CRPF ने अपने दस्तों में भारतीय नस्ल के डॉग्स की संख्या बढ़ाई है. डॉग्स की training के लिए BSF का National Training Centre ग्वालियर के टेकनपुर में है. यहां उत्तर प्रदेश के रामपुर हाउंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुधोल हाउंड पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है.

पीएम मोदी ने आगे कहा, "भारतीय नस्ल वाले डॉग्स के लिए Training Manuals को फिर से लिखा गया है ताकि उनकी unique strengths को सामने लाया जा सके. बेंगलुरु में CRPF के Dog Breeding and training school में मोंग्रेल्स, मुधोल हाउंड, कोम्बाई और पांडिकोना जैसे भारतीय श्वानों को train किया जा रहा है. पिछले वर्ष लखनऊ में All India Police Duty Meet का आयोजन हुआ था. उस समय, रिया नाम की श्वान ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था. यह एक मुधोल हाउंड है जिसे BSF ने Train किया है. रिया ने यहां कई Foreign Breeds को पछाड़ते हुए पहला पुरस्कार जीता."

महाराष्ट्र का औरंगाबाद रेलवे स्टेशन अब हुआ छत्रपति संभाजीनगर... भारतीय रेलवे ने जारी किया नोटिफिकेशन

Published at : 26 Oct 2025 11:37 AM (IST)
