प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (20 अक्टूबर, 2025) को देशवासियों को दिवाली की बधाई दी. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है. राष्ट्रपति दौपदी मुर्म ने भी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं.

नागरिकों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील

पीएम मोदी त्योहारों पर लोगों से स्वदेशी चीजें खरीदने की अपील करते रहे हैं. मोदी सरकार शुरुआत से ही मेक इन इंडिया को लेकर जोर देती आई है. पीएम मोदी ने रविवार को छोटी दिवाली पर नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का चयन कर त्योहारों का स्वागत करने और 140 करोड़ भारतीयों के प्रयासों का सम्मान करने का आह्वान किया.

सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है। — Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025

'140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत का जश्न मनाएं'

प्रधानमंत्री ने कहा, "आइए, इस त्योहारी सीजन में 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और नवाचार का जश्न मनाएं. आइए भारतीय उत्पाद खरीदें और कहें, गर्व से कहो कि यह स्वदेशी है! आपने जो खरीदा है उसे सोशल मीडिया पर भी साझा करें. इस तरह आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे."

President of India tweets, "On the auspicious occasion of Diwali, I extend my heartfelt greetings and best wishes to all Indians, both in India and across the world." pic.twitter.com/Rn8HZwE4AC — ANI (@ANI) October 20, 2025

राष्ट्रपति राष्ट्रपति दौपदी मुर्म ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिवाली के पावन अवसर पर, मैं भारत और विश्व भर में सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं.

Let’s mark this festive season by celebrating the hardwork, creativity and innovation of 140 crore Indians.



Let’s buy Indian products and say- Garv Se Kaho Yeh Swadeshi Hai!



Do also share what you bought on social media. This way you will inspire others to also do the same. https://t.co/OyzVwFF8j6 — Narendra Modi (@narendramodi) October 19, 2025

त्योहारी सीजन को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी में बड़ी कटौती की गई है और बहुत सारी चीजों से इसे हटाया गया है. जीएसटी में कटौती का मकसद आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है. धनतेरस पर हुई खरीदारी ने पिछले कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए.

ये भी पढ़ें

रोशनी से नहाई रामनगरी, अयोध्या दीपोत्सव में 26 लाख से ज्यादा दीयों के साथ बने दो गिनीज रिकॉर्ड