प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुवार (25 सितंबर, 2025) का दिन बहुत व्यस्त और कई तरह के कामों से भरा रहा. नवरात्रि में 9 दिन का व्रत होने के बावजूद उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया और लोगों से संपर्क किया. इससे उनके काम की गति और अलग-अलग क्षेत्रों में उनकी सक्रियता दोनों का पता चलता है.

प्रधानमंत्री मोदी ने दिन की शुरुआत ग्रेटर नोएडा जाकर की, जहां उन्होंने हेलीकॉप्टर से यात्रा की. वहां उन्होंने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन किया और प्रदर्शनी देखी. उन्होंने भारत के मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार की क्षमता दिखाने वाले प्रतिभागियों और उद्यमियों से बातचीत की.

वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत की बढ़ती भूमिका पर दिया जोर

इसके बाद पीएम मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा गए, जहां उन्होंने 1,22,100 करोड़ रुपए से अधिक की कई केंद्रीय और राज्य परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. ये परियोजनाएं ऊर्जा, बुनियादी ढांचे जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित थीं. उन्होंने पीएम-किसान योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की. इनमें से कुछ लाभार्थी बांसवाड़ा में मौजूद थे, जबकि कुछ महाराष्ट्र से ऑनलाइन जुड़े थे.

इससे सरकार का नवीकरणीय ऊर्जा और किसानों की भलाई पर ध्यान देने का लक्ष्य स्पष्ट होता है. राजस्थान से प्रधानमंत्री मोदी सीधे भारत मंडपम गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में भाग लिया. उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय क्षेत्र के हितधारकों से बातचीत की और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया.

पीएम मोदी ने की 4.5 घंटे की हवाई यात्रा

दिनभर में पीएम मोदी ने कई राज्यों में लोगों और परियोजनाओं से जुड़ने के लिए लगभग 4.5 घंटे हवाई यात्रा की, जिसमें 2 घंटे हेलीकॉप्टर से यात्रा शामिल थी. व्यापार और उद्योग से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और खाद्य सुरक्षा तक, राज्यों और क्षेत्रों में प्रधानमंत्री की व्यस्त गतिविधियों से उनकी नेतृत्व क्षमता और अलग-अलग प्राथमिकताओं का पता चलता है.

ये भी पढ़ें:- 'गवाहों के बयान के बाद केस टालना गलत, रोज हो संवेदनशील मामलों की सुनवाई' : सुप्रीम कोर्ट