प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (20 सितंबर) को गुजरात के भावनगर में आयोजित ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम में देशभर के लिए कई अहम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं की कुल लागत 34,200 करोड़ रुपये से अधिक है. पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन किसी देश की दुश्मनी नहीं, बल्कि अपनी विदेशों पर निर्भरता है और इसे समाप्त कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करना होगा.

गुजरात को 26,354 करोड़ की परियोजनाएं

इस मौके पर पीएम मोदी ने गुजरात राज्य के लिए भी 26,354 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इनमें शामिल हैं:

छारा पोर्ट पर HPLNG री-गैसिफिकेशन टर्मिनल,

गुजरात IOCL रिफाइनरी में Acrylics & Oxo Alcohol प्रोजेक्ट

600 मेगावाट का ग्रीन शू इनिशिएटिव

PM-KUSUM योजना के तहत 475 मेगावाट सोलर फीडर

45 मेगावाट बादेली सोलर प्रोजेक्ट

कच्छ के धोरडो गांव का पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित गांव बनना

भावनगर और जामनगर के सरकारी अस्पतालों का विस्तार,

70 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का चार लेन में उन्नयन

आत्मनिर्भर भारत पर पीएम मोदी का संदेश

भावनगर की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “आज भारत विश्वबंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है. हमारे लिए कोई बड़ा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह है दूसरों पर हमारी निर्भरता. यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है और हमें मिलकर इसे हराना है. 140 करोड़ देशवासियों का भविष्य आत्मनिर्भर भारत में ही सुरक्षित है. अगर हम दूसरों पर निर्भर रहे तो हमारा आत्मसम्मान और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दोनों खतरे में पड़ जाएंगे.” उन्होंने आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत ही देश की शक्ति, सम्मान और स्थिरता का आधार बनेगा.

कार्यक्रम की मुख्य झलकियां

पीएम मोदी ने कार्यक्रम स्थल पर लगी ‘समुद्र से समृद्धि’ प्रदर्शनी का अवलोकन किया. साथ ही भावनगर में उन्होंने भव्य रोड शो किया. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया.

