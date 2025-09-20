हैदराबाद के रामंतपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही उसकी पत्नी ने भी उसी तालाब में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पत्नी को बचा लिया, लेकिन इस घटना ने स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया है.

स्थानीय पुलिस के अनुसार, रामंतपुर निवासी सुरेंद्र (38) ने बीबीनगर के पास स्थित ताल में कूदकर जीवन लीला समाप्त कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया. इसी दौरान सुरेंद्र की पत्नी संध्या रानी (35) ने भी उसी तालाब में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया. हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की और संध्या को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

बेटे की पुकार ने लोगों को कर दिया भावुक

महिला संध्या की आत्महत्या की कोशिश के दौरान उसके बेटे की करुण पुकार ने वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया. पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सुरेंद्र और संध्या के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके कारण सुरेंद्र ने यह आत्मघाती कदम उठाया.

संध्या को अस्पताल में कराया गया भर्ती

पुलिस ने बताया कि सुरेंद्र की मौत तालाब में डूबने के कारण हुई है. संध्या को बचाने के बाद उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने सुरेंद्र के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरेंद्र और संध्या एक सामान्य परिवार से थे, लेकिन हाल के दिनों में उनके बीच तनाव बढ़ गया था. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या कोई मानसिक दबाव या अन्य परिस्थितियां थी, जिसके कारण सुरेंद्र को तालाब में कूदकर आत्महत्या करनी पड़ी. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है.

