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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'नई टीम PM मोदी के मार्गदर्शन में..', BJP अध्यक्ष नितिन नबीन का रिएक्शन

'नई टीम PM मोदी के मार्गदर्शन में..', BJP अध्यक्ष नितिन नबीन का रिएक्शन

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी की नई टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. बीजेपी अध्यक्ष ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 17 Aug 2026 03:57 PM (IST)
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बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी की नई टीम का सोमवार (17 अगस्त) को ऐलान कर दिया है. इस टीम में स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. अब इस पर बीजेपी अध्यक्ष ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है. 

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. अनुभव और ऊर्जा से समृद्ध यह टीम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi  जी के मार्गदर्शन में संगठन को नई गति प्रदान करेगी.  मुझे पूर्ण विश्वास है कि टीम के सभी सदस्य, कार्यकर्ता भाव से संगठन को और अधिक सशक्त बनाते हुए 'विकसित भारत' के संकल्प और राष्ट्रसेवा के ध्येय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.'

कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आया रिएक्शन

कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की नई टीम पर रिएक्शन देते हुए कहा है, 'भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में यह टीम संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी. सभी पदाधिकारी राष्ट्रसेवा की भावना के साथ संगठन को सशक्त करेंगे तथा विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे. सभी को उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं.

लिस्ट में युवाओं-महिलाओं समेत जाति समीकरण का खास ख्याल
पार्टी ने अमेठी से पूर्व सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी को महासचिव और वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बनाया गया है. उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और प्रवक्ताओं की लिस्ट में युवाओं और महिलाओं के साथ जाति समीकरण का खास ख्याल रखा गया है. बीजेपी ने नई टीम में उत्तर प्रदेश के कई नेताओं को शामिल किया है. यहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राजेश मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है.

इनके अलावा पार्टी ने राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर कविता पाटीदार, के. सुरेंद्रन, भोला सिंह,डॉ. प्रदीप वर्मा, जगदीश ईश्वरभाई पटेल, डॉ. संदीप पाठक, फांग्नोन कोन्यक, संगीता यादव, अनिल एंटनी, डॉ. एम. वेंकटेशन, मनोज टिग्गा, सिद्धार्थ शंभु, डॉ. स्वदेश सिंह, मृगांका देव बर्मन, रोहन गुप्ता और जय प्रकाश को जिम्मेदारी सौंपी है. 

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 17 Aug 2026 03:39 PM (IST)
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